YENİ İŞ İLANI: TCDD 780 İşçi Alacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), uzun süredir beklenen işçi alımı duyurusunu Resmi Gazete’de yayımladı. Kurum tarafından yapılacak açıklamaya göre, 780 yeni işçi farklı pozisyonlarda istihdam edilecek. Hem kura yöntemi hem de sözlü sınav aracılığıyla gerçekleştirilecek alımlara ilişkin ayrıntılar ise adaylar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Peki TCDD hangi kadrolara alım yapacak? Başvurular nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…

TCDD 780 İŞÇİ ALIMI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi duyuruya göre TCDD; noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle 346 işçi, sözlü sınav yöntemiyle ise 434 işçi olmak üzere toplamda 780 personel istihdam edecek. Alımlar, ülke genelindeki TCDD iş yerlerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Noter Huzurunda Kura ile Alınacak 346 İşçi

Kura yöntemiyle yapılacak alımlarda aşağıdaki meslek dallarında istihdam sağlanacak:

Vinç operatörü

Demir yolu hattı çalışanları

Raylı sistemler sinyalizasyon işçileri

Makine bakım-onarım işçileri

Elektrikçi

Kaynakçı

Tezgah operatörü

Elektronik işçisi

Sözlü Sınav ile Alınacak 434 İşçi

Sözlü sınav yöntemiyle yapılacak alımlarda ise aşağıdaki kadrolar yer alacak:

Demir yolu yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü

Demir yolu ve yardımcı iş makineleri operatörü

Tren teşkil işçisi

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAK

Tüm iş gücü talepleri, 21 Kasım’a kadar çalışma adresine göre İŞKUR’un resmi internet sitesi olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresinde yayımlanacak. Adaylar başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek.

İŞKUR tarafından TCDD’ye bildirilecek nihai aday listeleri sonrasında, evrak teslim tarihi, sözlü sınav yeri ve tarihi, kura çekim tarihi ve sonuç duyuruları http://www.tcdd.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.

ALIMLARDA CİNSİYET ŞARTI

Yayımlanan ilana göre, işe alınacak pozisyonlar “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıfına girdiği için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.

BAŞVURU SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ

Aşama Yöntem Açıklama Kadroların ilanı İŞKUR İŞKUR’da 21 Kasım’a kadar yayımlanır. Kura çekimi Noter huzurunda Vinç operatörü, elektrikçi, kaynakçı vb. kadrolar için yapılır. Sözlü sınav TCDD Demir yolu iş makinesi operatörü ve tren teşkil işçisi için uygulanır. Duyurular TCDD resmi sitesi Kura sonuçları, sınav yerleri ve tarihler açıklanır.

TCDD kaç işçi alacak?

Toplamda 780 işçi alınacaktır. Bunların 346’sı kura, 434’ü sözlü sınav ile belirlenecektir.

Hangi kadrolar için alım yapılacak?

Vinç operatörü, tren teşkil işçisi, elektrikçi, kaynakçı, sinyalizasyon işçisi, makine bakım-onarımcı gibi birçok teknik pozisyon için alım yapılacaktır.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular yalnızca İŞKUR’un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular ne zamana kadar devam ediyor?

İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular 21 Kasım tarihine kadar erişime açık olacaktır.

Kadın adaylar başvuru yapabilir mi?

Hayır. İlan edilen kadrolar “tehlikeli ve çok tehlikeli” sınıfında olduğu için yalnızca erkek adaylar başvurabilecektir.

Kura ve sözlü sınav bilgileri nerede açıklanacak?

Tüm ayrıntılar TCDD’nin resmi internet sitesi olan www.tcdd.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

TCDD’nin 780 işçi alımı, teknik alanlarda çalışmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Noter huzurunda kura çekimi ve sözlü sınav aşamalarından oluşan bu süreç, ülke genelinde demiryolu işletmeciliğine nitelikli personel kazandırmayı amaçlıyor. Başvuru sürecinin İŞKUR üzerinden yapılacak olması, tüm adayların eşit şartlarda başvuru yapabilmesini sağlıyor.