Yeni ittifak sinyali: AKP’li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'seçim' paylaşımı

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin erken seçim çağrılarına devam ettiği, iktidar kanadının ise mevcut takvimi işaret ettiği süreçte Tayyar’ın “son düzlükteyiz” ifadesini kullanması gündemde yerini aldı.

2026 yılına işaret eden Tayyar, yalnızca seçim sürecine değil, aynı zamanda siyasi partilerden kabineye, bürokrasiden olası ittifaklara kadar geniş bir alanda “sürpriz değişiklikler” yaşanabileceğini öne sürdü.

Paylaşımında “Adanın yeni konukları, adayı terk edenler olabilir” sözleriyle dikkat çeken Tayyar, siyasette yeni işbirliklerinin doğabileceğini ve mevcut dengelerin değişebileceğini ima etti.

'Son düzlükteyiz' ifadelerini kullanan Tayyar'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Henüz hayli vakit olsa da seçime doğru son düzlükteyiz.

O sebeple.

2026 yılı içinde periyodik olarak siyasi yelpazeyi, partileri, kabineyi ve bürokrasiyi kökten etkileyecek sürpriz değişiklikler bekliyorum.

Bir nevi siyasi altyapı hazırlıkları bu yıl içinde büyük ölçüde tamamlanır.

Adanın yeni konukları, adayı terkedenleri olabilir.

Yeni siyasi işbirlikleri doğabilir.

Velhasıl, 2026 yılı her türlü sürprize açık gözüküyor."