Yeni jetin parası çıktı

İlayda SORKU

Yandaş medya tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ait olduğu ileri sürülen jetin sahibi AKP’li iş insanı Veysel Demirci adrese teslim ihale kapmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 1 milyar 5 milyon 500 bin 500 TL maliyetli ihalesi, daha önce Elazığ’dan AKP milletvekili aday adayı olan Demirci’nin şirketi Ziver İnşaat ve kardeşi Murat Demirci’nin sahibi olduğu inşaat şirketi ortaklığına verildi. İhaleyle birlikte Ziver İnşaat’ın kamu kurumlarıyla imzaladığı sözleşme tutarı 18 milyarı aştı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 14 Ocak’ta ihale düzenledi. “Efeler ilçesine Spor Salonu ve Sporcu Eğitim Merkezi yapımı” başlıklı ihale, rekabete imkân veren “açık usul” yerine tartışmalı 21B yani “pazarlık” usulüyle yapıldı. 10 farklı teklifin verildiği ihale, 1 milyar 5 milyon 500 bin 500 TL’lik teklifle Ziver İnşaat ve Murat Demirci İnşaat ortaklığına gitti. Şirketler ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 22 Ocak’ta sözleşme imzalandı.

18 MİLYARI AŞTI

Söz konusu ihale, Ziver İnşaat’ın kamudan aldığı ilk iş değil. Şirket, 2011’den bu yana kamu kurumlarıyla 18 milyar 506 milyon 384 bin 114 TL bedelinde 67 sözleşme imzaladı. Şirketin en çok ihale aldığı kurumların başında Karayolları geldi. Bunu Devlet Su İşleri, TOKİ, İller Bankası ve AKP’li Elazığ Belediyesi ile Fırat Üniversitesi takip etti. Ziver İnşaat, 2016’da inşaatın yanı sıra; havacılık, petrol, gıda ve sigorta sektörlerine de el attı ve holdingleşti. Holding, Ziver İnşaat, Ziver Havacılık, Ziver Petrol, Ziver Sigorta, Ziver Gıda ve Ziver Medya şirketleriyle faaliyet yürütüyor. Şirketin internet sitesinde gösterdiği referansları arasında Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eti Maden yer aldı.

***

KOYU REİSÇİYMİŞ!

AKP’li Veysel Demirci’nin, İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamına sokulmaya çalışılan, iktidar medyası tarafından “İmamoğlu’nun jeti” olarak lanse edilen ve içinde “uyuşturucu ile kumar partileri düzenlendiği” iddia edilen uçağın sahibi olduğu ortaya çıkmıştı. Yandaş medya, uyuşturucu operasyonunda adı geçen Murat Gülibrahimoğlu’nun kullandığı TC-VED kuyruk numaralı jeti İmamoğlu ile ilişkilendirmişti. Ancak kayıtlar, söz konusu uçuşların yapıldığı Ekim 2022’de uçağın Ziver Holding iştiraki Ziver Air’e ait olduğunu belgelemişti. Demirci, uçağın İmamoğlu’na tahsis edildiği iddialarını sert bir dille yalanlamış ve “Hayatım boyunca İmamoğlu’nu görmedim. Koyu Reisçiyim. Benim hassasiyetimi bilirler, CHP’ye uçak kiraya vermezler” demişti.

***

21B NEDİR?

21B yani “pazarlık” usulüyle yapılan ihaleler; istisnai bir yöntem olan pazarlığın “savaş, salgın hastalık” gibi olağanüstü koşullarda tercih edilmesi gerekiyor. Ancak bu usul uzun süredir kamu ihalelerinde “istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılıyor.