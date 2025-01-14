Yeni kabine için dikkat çeken iddia: 5 bakan değişebilir

AKP'de 31 Mart yerel seçim yenilgisinin ardından yönetimde değişiklik için 23 Şubat'ta gerçekleştireck 8. Olağan Kongre işaret edilirken, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de değişim olacağı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'in kulis haberine göre; beş bakanın hedefte olduğu belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun değişmesi olası isimler arasında yer aldığı ileri sürülüyor.

Şimşek ve Memişoğlu’na AKP tabanından şikâyetin fazla olduğuna dikkat çekiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın değişeceği de kulislerde konuşuluyor.

'AKŞENER RAHATSIZLIK YARATIR'

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları ise kurmaylarca reddediliyor.

Akşener’in AKP tabanında rahatsızlık yaratacak olması gerekçe gösteriliyor.

Ayrıca Erdoğan’ın bu haftaki AKP Grup Toplantısı’nda İYİ Parti’den istifa eden Kürşad Zorlu ile DEVA Partisi’nden ayrılan Selma Aliye Kavaf’a rozetlerini takacağı iddia ediliyor.

Zorlu’ya ise kabine değişikliğinde “bakanlık” verileceği de kulislerde konuşuluyor.