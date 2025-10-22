Yeni Kıbrıs Partisi'nden Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: "Bu memleket bizim!"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kıbrıs ile ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. Seçim sonuçlarını tanımama çağrısının ardından dünkü grup toplantısında "81 Düzce 82 Kıbrıs" açıklamalarında bulunan Bahçeli'ye Yeni Kıbrıs Partisi tepki gösterdi. Yeni Kıbrıs Partisi yazılı açıklamasında Erhürman'ı tebrik ederken Bahçeli'nin sözlerine karşılık "Bu memleket bizim!" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Kıbrıslı yurttaşların AKP-MHP'nin desteklediği Ersin Tatar'a karşı göstermiş oldukları iradenin önemli olduğu vurgulanırken sisteme karşı güvenin "inkar edilemeyecek kadar azaldığı" ifade edildi.

Yeni Kıbrıs Partisi'nin açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Seçime dair değişim yönündeki olumla açıklamaları temkinli şekilde yaklaşmaktayız

YKP Sekreteryası seçim sonuçlarını değerlendirdi. Konu ile ilgili açıklama şöyle:

Ersin Tatar; kendisini yeniden atamak isteyen, bunun için de her türlü müdahaleyi yapan AKP ile birlikte seçimi kaybetti. Erhürman’ı kutlarken, kazandığı seçime dair değişim yönündeki olumlu açıklamalarına temkinli şekilde yaklaşmaktayız.

Her şeyin ötesinde bu sistemin artık çare üretemediği bir dönemde önemli sayıda yurttaşın Ankara’nın açık müdahalelerine karşı sandığa giderek tepki göstermesi de önemli bir gelişme olmuştur. Sonuçlar alternatif mücadele alanlarının yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır.

Sisteme güvenin inkâr edilemeyecek kadar azaldığı koşullarda, toplumsal hareketin güçlendirilmesi ve sisteme karşı duruşun tabandan örgütlenmesi gerektiği tespiti ile YKP, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekoloji, anti-militarizm, emek, özgürlük ve barış bağlamında sosyalist mücadelesini sürdürecektir.

30 Temmuz 2025 tarihinde duyurulan Parti Meclisi kararı şu tespit ile başlamaktaydı:

“Gelmiş geçmiş tüm TC yönetimleri, İstirdat Projesi (geçmişte kaybedilmiş toprakların geriye alınması projesi) çerçevesinde yıllardır Kıbrıs’ın kuzeyini kuşatma altına almış ve bu projede öngörülen hedefe ulaşmak için tüm tedbirleri geliştirmiş, geliştirmeye de devam etmektedir.”

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını bu çerçevede değerlendirmek gerekir… Devlet Bahçeli yarın değil bugünden İstirdat Projesi’nin sonuçlandırılmasını talep ederek, TC devletinin 2. Dünya savaşa sonrası yasaklanan irredentist (kaybedilen toprakların geri alınması) amaçlarını açıkça dile getirmekte, şimdilik Kıbrıs’ın kuzeyini sonrasında ise Kıbrıs’ın tümünü TC devleti sınırlarına katmak istemektedir. YKP, yeniden ve bir kez daha tüm Kıbrıs için bu memleket bizim vurgusu yapar…

Tüm kesimleri TC Yönetimlerinin bu yöndeki siyasetlerine karşı YKP’de, direnmeye devam etmeye de çağırır…

Tufan Erhürman’dan beklentilerimiz Kıbrıs’ta federal bir antlaşma ile Kıbrıslıların yaşamlarını iyileştirip kolaylaştıracak ve Kıbrıs’ın kuzeyinin kara para aklama, kumarhane ve her türlü karanlıkta kalmış kirli işlerin aydınlanması için atılacak adımların takipçisi ve destekçisi olacağımızı belirtiriz.

Daha önceki Parti Meclisi kararlarımızda da dediğimiz gibi YKP; pratiğiyle barış, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, anti-militarist, emek ilkeleri temelinden yaşamı savunmak için atılacak adımları destekleyeceğinin garantisini verir ve tam da bu sebeple umudun adresinin bu anlayış olduğunun altını çizer."

Yeni Kıbrıs Partisi, rejimden umudunu kesen herkesi sokaktaki özgürlük mücadelesinin bir parçası olmaya çağırır.