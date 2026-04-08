Yeni kılavuz hekimi hastadan uzaklaştırıyor: Hastaya değil bilgisayara bakmaya zorlanıyoruz

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği için hazırladığı yeni performans kılavuzu tepki çekti. Aile hekimleri, düzenlemenin hastaya değil bilgisayar ekranına bakmaya zorladığını belirterek, "Aile hekimliği iyi işlemeden ne devlet hastaneleri ne de üniversite hastaneleri verimli çalışabilir. Bu düzenlemeler meslektaşlarımıza, vatandaşlara ve ülke sağlığına zarar verecek" uyarısında bulundu.

Hazırlanan aile hekimliği sisteminde uygulamaya alınması planlanan yeni performans kılavuzu, sağlık çalışanlarının tepkisini çekti. Aile hekimleri, yeni klavuzun hastaya değil bilgisayar ekranına bakmaya zorladığını belirterek "Aile hekimliği iyi işlemeden ne devlet hastaneleri ne de üniversite hastaneleri verimli çalışabilir. Sağlık Bakanlığı meslektaşlarımıza, vatandaşlara ve ülke sağlığına zarar verecek bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmelidir" çağrısını yaptı.

"HASTAYA DEĞİL KLAVYEYE DOKUNMAYA ZORLANIYORUZ"

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı yeni performans kılavuzunun aile hekimleri, ebe ve hemşireler üzerinde ağır bir yük yaratacağını belirterek "Yeni kılavuz aile hekimlerini hastaya değil, bilgisayar ekranına bakmaya zorluyor" dedi.

Kandemir "Yeni kılavuz, sağlık çalışanlarını daha fazla bürokratik işlem ve veri girişine zorlayarak, hekimlerin hastaya ayırdığı zamanı azaltacak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin niteliğini olumsuz etkileyecek. Yeni kılavuzla birlikte aile hekimliğinde iş yükü artarken ücretlerde düşüşe yol açacak değişiklikler yapılmıştır. Meslektaşlarımız aynı işi yaparsa maaşı düşürülecek, daha fazla iş yaparsa ancak mevcut maaşını zar zor alabilecektir. Özel sektörde dahi uygulanmayan bu acımasız performans sistemi çalışan haklarına da insan haklarına da uygun değildir" diye konuştu.

Yeni sistemin hekimleri sağlık hizmetinden uzaklaştırarak veri girişine zorladığını vurgulayan Dr. Kandemir, performans değerlendirmesinin büyük ölçüde veri girişine dayandırılmasının ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Kandemir, şöyle devam etti:

"Dayatılan kriterler nedeniyle hekimler hastaya bakmaktan çok bilgisayar ekranına bakmak zorunda kalacak. Hastaya dokunmak yerine klavyeye dokunmaya zorlanıyoruz. Bu sistem hekimi, ebe ve hemşireyi sağlık çalışanı olmaktan çıkarıp veri giriş elemanına dönüştürüyor" ifadelerini kullandı. Yeni kılavuzun yalnızca iş yükünü artırmadığını, aynı zamanda gelir kaybı da oluşturacağını belirten Kandemir, katsayı değişikliklerinin aile hekimlerinin gelirlerinde ciddi düşüş anlamına geldiğini söyledi.

"ANGARYA SUÇTUR"

Yeni düzenlemelerin çalışanları tükenmişliğe sürüklediğini kaydeden Kandemir "Angarya suçtur" diyerek şöyle devam etti:

"Birinci basamak sağlık hizmetini sunan meslektaşlarımıza uygulanan bu baskı ve angarya düzeni hem çalışanları yıpratıyor hem de vatandaşın nitelikli sağlık hizmetine erişimini zorlaştırıyor. Bu durum ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların aile hekimliğine erişimini zorlaştırarak özel hastanelere yönelmesine neden olabilir."

Kandemir, aile hekimliği sisteminin yıllardır ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, yeni düzenlemelerin bu sorunları çözmek yerine daha da büyüttüğünü dile getirdi. Aile sağlığı merkezlerinin bina sorunlarının devam ettiğini, sağlıkta şiddetin hâlâ çözülemediğini ve tarama merkezlerinin yeterli olmadığını belirten Kandemir, "Sağlık Bakanlığı temeli oturmayan bir binaya ışıklı tabela koymaya çalışıyor. Aile hekimliği iyi işlemeden ne devlet hastaneleri ne de üniversite hastaneleri verimli çalışabilir. Sağlık Bakanlığı meslektaşlarımıza, vatandaşlara ve ülke sağlığına zarar verecek bu düzenlemelerden bir an önce vazgeçmelidir" çağrısında bulundu.