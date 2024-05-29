Yeni konut kampanyasının detayları açıklandı: 4 farklı ödeme planı
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, yeni konut kampanyasıyla ilgili ödeme seçenekleri hakkında bilgi verdi. Erdem, peşinat ve vade farklarına göre 4 farklı ödeme planı olacağını söyledi.
Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, yeni konut kampanyası ile ilgili detayları açıkladı.
Kampanya'nın birinci koşulunda peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağladıklarını belirten Erdem, diğer koşullardaki ödeme planlarını şöyle detaylandırdı:
"İkinci koşulda; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış koşulumuzda 6. 12. ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor.
Üçüncü koşulumuzda; yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunuyoruz.
Dördüncü ve son koşulumuzda da; yüzde 25 peşinat, 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır."
Erdem, kampanya ile ilgilenen yurttaşların web sitesi, çağrı merkezi ve satış ofislerinden bilgi alabileceğini söyledi.