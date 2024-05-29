Yeni konut kampanyasının detayları açıklandı: 4 farklı ödeme planı

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, yeni konut kampanyasıyla ilgili ödeme seçenekleri hakkında bilgi verdi. Erdem, peşinat ve vade farklarına göre 4 farklı ödeme planı olacağını söyledi.

Güncel 29.05.2024 13:49 Giriş: 29.05.2024 13:49

Güncelleme: 29.05.2024 13:59 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos