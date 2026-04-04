Yeni kredi paketi yolda: Mehmet Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kredi garanti sistemi kapsamında turizm ve ihracat yapan sektörlere yönelik 120 milyar lira tutarında kredi paketi belirledi.

Böylece, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin turizm üzerindeki olası dolaylı etkilerine ilişkin önlem alınması amaçlanıyor. Buna göre, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ve Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) paketleri güncellenecek.

Turizm Destek Paketi'yle, turizm işletmelerinin operasyonel verimliliğini korumak amacıyla 60 milyar lira tutarında, İhracatta Atılım Destek Paketi'yle de ihracatçılar için 30 milyar liralık kredi miktarı belirlendi.

İhracatçılar için 12 milyar lira da KFK üzerinden kullanıma açılacak. Ayrıca KFK aracılığıyla yürütülen mevcut destek paketine 18 milyar lira ek limit tanımlandı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu paketlere ilişkin şunları kaydetti: "İlave hacim, doğrudan üretimi, döviz kazandırıcı faaliyetleri ve ekonomik dayanıklılığı artıracak 'hedef odaklı' alanlara kanalize edilecek. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle dış dengede oluşabilecek bozulmayı sınırlamak için hizmet ihracatında lider sektör turizme büyük destek veriyoruz. Söz konusu paketlerle finansmana erişimde oluşabilecek olası daralmanın önüne geçilerek, reel sektörün işletme sermayesi döngüsünün korunması amaçlanıyor. Böylece, bir yandan reel sektörün finansal dayanıklılığı artırılırken, diğer yandan makroekonomik istikrar hedeflerinden taviz verilmeksizin büyümenin sürdürülebilirliği güvence altına alınıyor."