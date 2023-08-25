Yeni kurulan mahkeme ve hakimliklerin yargı çevreleri belirlendi

HSK, yeni kurulan mahkeme ve hakimliklerin yargı çevrelerini belirledi. Buna göre, yargı çevresi olarak belirlenirken bazı mahkemeler ise yargı alanından çıkarıldı.

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Fotoğraf: AA