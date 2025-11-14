Yeni kurulmuştu: TELE 2’nin haberine erişim engeli

TELE 1’e kayyım atanmasının ardından kurulan TELE 2’nin, Anadolu Ajansı’nda liyakatsız atamalar yapıldığı iddiasına ilişkin haberi erişime engellendi.

Free Web Turkey’in aktardığına göre, habere erişim engeli getirilmesinin gerekçesinin “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında 24 kim'de gözaltına alınmış, aynı gün TELE 1'e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca kayyum atanmıştı.

Merdan Yanardağ, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’la birlikte 27 Ekim’de tutuklanmıştı.

Kayyum atamasından sonra TELE 1’deki bir grup gazeteci toplu şekilde istifa etmiş, istifa edenlerin bir kısmı bugün yayın hayatına başlayan TELE 2'yi kurmuşlardı.