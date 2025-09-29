Yeni Malatyaspor, 974 gün sonra puan aldı

Son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve puan cezalarıyla ligin son sıralarına demir atan Yeni Malatya, dün (28 Eylül Pazar) Ankara Demirspor deplasmanında taraftarına moral verdi.

En son puanını TFF 1. Lig'de 29 Ocak 2023'te oynanan Eyüpspor karşılaşmasını 2-1 kazanarak alan Malatya ekibi, bu tarihten sonra puan ve galibiyetle tanışamadı.

Geçen sezon 1. Lig'deki tüm maçlarını kaybeden ve bu sezon 2. Lig'in ilk 5 maçında aynı performansı gösteren Malatya temsilcisi, ligin 6. haftasında deplasmanda Ankara Demirspor ile yaptığı maçı 1-1'lik beraberlikle bitirerek uzun bir aradan sonra puanla tanıştı.

FIFA 36 PUAN SİLME CEZASI VERMİŞTİ

974 günlük puan hasretini sona erdiren Malatya ekibi, -35 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Bir dönem kenti Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisine bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplam 36 puan silme cezası verilmişti.