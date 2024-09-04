Yeni Malatyaspor, Çorum FK maçı hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı.
Kaynak: İHA
Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleşen idmanda özellikle genç futbolcuların hırsı ve azmi dikkat çekti. Ligde oynadığı 2 maçta galibiyetle tanışamayan Malatya ekibi, Çorum FK müsabakasını kazanarak 3 puanla tanışmak istiyor.
6 Şubat depremleri sonrası 1.5 yıldır ligde yer almayan sarı-siyahlı ekip, 2024-2025 sezonunda ilk haftadaki Pendikspor maçına çıkmamıştı.
Doğu Anadolu temsilcisi, 3. haftada Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 skorla mağlup olurken, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Erzurumspor’a 3-0’lık skorla kaybetti.