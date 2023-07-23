Yeni Malatyaspor'da başkanlığa Adil Gevrek seçildi

Yeni Malatyaspor Kulübünde başkanlığa Adil Gevrek getirildi.

Dün kulüp başkanı tarafından iptal edildiği açıklanan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu, Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurul öncesi Kulüp Asbaşkanı Ramazan Yeşilova, olağanüstü genel kurulun kanun dışı ve usulsüz olduğunu ifade ederek, divana itiraz dilekçesi sundu. Daha sonra divan kurulu, olağanüstü genel kurulunun yapılıp yapılmamasını oylamaya sundu. Genel kurul yapılması oy çokluğuyla kabul edilmesi üzerine yöneticiler salonu terk etti.

Genel kurulda oylamaya sunulan Adil Gevrek başkanlığındaki liste oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda Gevrek, kulübün yeni başkanı oldu.