Yeni Malatyaspor, ligden çekiliyor
Yunis ALAÇAM
Ekonomik zorluklarla boğuşan ve TFF 1. Lig’de yer alan Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na ligden çekilme başvurusu yaptı.
Yapılan açıklamada, "1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin ortak kararı doğrultusunda ve haklarımızın saklı kalması şartıyla ligden çekilme talebimiz TFF’ye iletildi" denildi.
Yeni Malatyaspor, 18 maçta aldığı mağlubiyetlerle dikkat çekiyor. FIFA tarafından verilen 21 puan silme cezası da eklenince takım, TFF 1. Lig’in son sırasına -21 puanla demir attı. TFF’nin, Yeni Malatyaspor’un başvurusunu değerlendirip karara bağlaması bekleniyor.