Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı

1. Lig'in ilk haftasında Ümraniye Stadı'nda oynanması beklenen Yeni Malatyaspor - Pendikspor müsabakası Malatya ekibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Pendikspor ise sahaya tam kadro çıkarken, Yeni Malatyaspor'un sahaya gelmemesi sonrası soyunma odasına gitti. Pendikspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1. Lig'in ilk haftasında oynanması gereken Yeni Malatyaspor karşılaşması, rakibimiz sahaya çıkmadığı için maçın hakemi Ömer Faruk Gültekin tarafından iptal edilmiştir. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecektir" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden ise karşılaşmaya çıkmama konusuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı.