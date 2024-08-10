Yeni Malatyaspor sahaya çıkmadı, maç iptal oldu: "İstesek de çıkamazdık"

Haber Merkezi

Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Yani Malatyaspor, sahasında Pendikspor ile karşılaşacaktı. Ancak mücadele Yeni Malatayaspor'un sahaya çıkmaması üzerine iptal edildi.

Ümraniye Stadı'ndaki karşılaşma için Pendikspor sahaya geldi ancak Yeni Malatyaspor takımı sahada yer almadığı için seremoni gerçekleştirilemedi.

Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı. Malatyaspor takımı sahaya çıkmayınca hakem Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Yeni Malatyaspor'un maça çıkmaması nedeniyle Pendikspor 3-0 hükmen galip sayılacak. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek.

"İSTESEK DE ÇIKAMIYORUZ"

BirGün'e konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Eski TFF yönetimi bize 'lige katılamayabilirsiniz' dedi. Daha sonra yeni TFF yönetimi bizi lige dahil etti. Biz de eski yönetimin söylemleri doğrultusunda ligde oynamayacağımız için bütün oyuncularımızı kiraya vermiştik. Elimizde kadro yok ki maça çıkalım. Stadımız bile yok. Biz istesek de zaten çıkamazdık" dedi.