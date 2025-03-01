Yeni Malatyaspor - Şanlıurfaspor: 1-4

Recep BAĞDAT/MALATYA,(DHA)-

STAT: Yeni Malatya Stadyumu

HAKEMLER: Yunus Dursun, Sabri Öğe, Ferhat Çalar

YENİ MALATYAPOR: Muhammed Enes Salik (Dk.46 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Talha Garip (Dk.66 Halil İbrahim Atcı), Muhammet Göktürk Gök, Eymen Avcı (Dk.46 Ömer Çağrı Ataş), Furkan Söyler, Kerem Altunışık, Osman Katipoğlu (Dk.46 Enes Nas), Umut Taniş, Eray Şisman, Enes Savucu (Dk.80 Kürşat Yılmaz Selamoğlu)

ŞANLIURFASPOR: Tokotaev, Burak Camoğlu, Muscat (Dk.46 Alpay Çelebi), Fatih Eren, Nafıcan Yardımcı,Ogundu (Dk.76 Seyit Gazanfer), Hakan Erçelik, Akabueze (Dk.46 Begic), Safa Kınalı, Ahmet Yazar (Dk.57 Çağrı Giritlioğlu), Wriedt (Dk.46 Sambou)

GOLLER: Dk.82 Halil İbrahim Atcı (Yeni Malatyaspor) - Dk.7 Muscat, Dk.22 Ogundu, Dk.39 Wriedt, Dk.79 Çağrı Giritlioğlu (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk.32 Hakan Erçelik (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Dk.12 Yiğit Ulaş, Dk.29 Furkan Söyler, Dk.59 Enes Nas (Yeni Malatyaspor), Dk.34 Wriedt, Dk.43 Muscat, Dk.71 Sambou (Şanlıurfaspor)

Yeni Malatyaspor 1'inci ligin 27'nci haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

7'nci dakikada Şanlıurfaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Wriedt'in kafa ile dokunduğu top Muscat'ın önünde kaldı. Muscat yumuşak bir dokunuşla takımının ilk golünü kaydetti. 1-0

22'nci dakikada Ahmet Yazar'ın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ogundu, Şanlıurfaspor'un 2'inci golünü kaydetti. 2-0

38'inci dakikada ilk golün asistini yapan Wriedt'in ayağından kazandığı golle Şanlıurfaspor 3'üncü golü buldu. 3-0

79'uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde Sambou'dan seken topa dokunan Çağrı Giritlioğlu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-1

82'nci dakikada Kerem Altunışık'ın pasında topla buluşan Halil Atçı Yeni Malatyaspor'un tek golünü kaydetti. 4-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor sahasında Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu. (DHA)

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