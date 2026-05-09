Yeni Malatyaspor'un tersine rekorlu sezonu

Türk futbolunda son yılların en sert düşüşlerinden birini yaşayan Yeni Malatyaspor, 2. Lig’i eksi puanla tamamlayarak tarihi bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

Bir dönem Süper Lig’de mücadele eden ve Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden sarı-siyahlı ekip, bu sezon çıktığı 34 maçta yalnızca 2 puan toplayabildi.

FIFA Disiplin Komitesi ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen toplam 54 puan silme cezasıyla birlikte Malatya temsilcisi sezonu -52 puanla tamamladı.

EN DÜŞÜK PUANI ALAN TAKIM

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor, TFF kayıtlarında yer alan 1990-1991 sezonundan itibaren 36 yıllık süreçte 2. Lig tarihinin en düşük puan alan takımı oldu.

1986 yılında Malatya Belediyespor adıyla kurulan kulüp, 2010 yılında Yeni Malatyaspor adını aldı. 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyon olan sarı-siyahlılar, kısa süre içinde yükselişini sürdürerek 2017 yılında Süper Lig’e çıktı.

Süper Lig’de 5 sezon mücadele eden Doğu Anadolu temsilcisi, Avrupa kupalarında da boy gösterdi. Ancak ekonomik sorunlar, transfer yasakları ve art arda gelen puan silme cezaları kulübün hızlı bir düşüş yaşamasına neden oldu.

-21 PUAN CEZASI

2021-2022 sezonunda Süper Lig’den düşen Yeni Malatyaspor, sonraki iki sezonda 1. Lig’de mücadele etti. Geçen sezon ise ekonomik sıkıntılar ve FIFA’dan aldığı 21 puan silme cezasının ardından ligin bitimine haftalar kala küme düşmesi kesinleşti.

Bu sezon 2. Lig’de de benzer sorunlarla mücadele eden Malatya temsilcisi, özellikle deprem sonrası yaşanan ağır koşullar nedeniyle kadro kurmakta büyük zorluk yaşadı.

Takım birçok karşılaşmaya altyapı oyuncularıyla çıkarken, bazı maçlara ise yeterli kadro oluşturamadığı için katılamadı.

PFDK'NİN KARARLARI

Ligin 13. haftasında deplasmandaki Adanaspor maçına çıkamayan Yeni Malatyaspor hükmen mağlup sayılırken 3 puanı da silindi.

14. haftadaki Isparta 32 Spor mücadelesinde de benzer şekilde hükmen yenik ilan edilen sarı-siyahlılar için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 15. haftadan itibaren kalan maçlarda rakiplerin oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verdi.

Ligin bitimine 19 hafta kala Nesine 3. Lig’e düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor, ülke futbol tarihine geçen olumsuz bir istatistikle sezonu kapattı.