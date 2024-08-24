Yeni Malatyaspor, yarın Şanlıurfa'da Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem İlker Yasin Avcı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig'in ilk haftasındaki Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Malatya ekibinin ligin 2. haftasındaki Esenler Erokspor maçı da ertelenmişti.

Ankara Keçiörengücü ise ligin ilk haftasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı, ikinci haftada Teksüt Bandırmaspor'a 2-1 mağlup oldu.