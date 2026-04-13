Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası daha: -52 puana düştüler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yeni Malatyaspor’a FIFA tarafından puan silme cezası uygulandığını duyurdu.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi’nin sarı-siyahlı kulübe 1 dosya kapsamında 6 puan tenzili cezası verdiği belirtildi.

Açıklamada, “FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Yeni Malatyaspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

SON SIRADA VE EKSİ PUANDA

Son olarak sahasında Kırklarelispor’a 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, aldığı ceza ve kötü sonuçların ardından ligde -52 puanla son sırada yer alıyor.

Bu sezon büyük bir kriz yaşayan Doğu Anadolu temsilcisi, ligde çıktığı 31 karşılaşmada galibiyet alamazken yalnızca 2 beraberlik elde etti ve 29 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, ligin 33. haftasında deplasmanda Menemen FK ile karşı karşıya gelecek.