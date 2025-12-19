Yeni Malatyaspor’a hükmen mağlubiyet ve küme düşürme cezası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, müsabakaya çıkmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve bir alt lige düşürüldü.

2025-2026 futbol sezonuna TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta başlayan Yeni Malatyaspor hakkında beklenen karar açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yayımlanan PFDK kararlarına göre, sarı-siyahlı ekip 13 Aralık 2025 tarihinde oynanan Granny’s Waffles Kırklarelispor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına, müsabaka kıyafetiyle belirlenen ve ilan edilen saatte sahaya çıkmadı.

Kurul, söz konusu eylemin sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştiğini belirterek, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca Yeni Malatyaspor’un karşılaşmada 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

Aynı kararla kulübün bir alt lige düşürülmesi hükme bağlanırken, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların maçlarını oynamaksızın hükmen galip sayılacağı bildirildi.