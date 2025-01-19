Yeni Malatyasporlu futbolculardan protesto

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Trendyol 1. Lig’de oynadıkları Pendikspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kalarak protestoda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaşıyor. Ligde -21 puanla son sırada bulunan ve ekonomik olarak zor günler yaşayan sarı-kırmızılılarda futbolcular, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle protesto gerçekleştirdi. Pendikspor maçının başlama düdüğüyle birlikte topu rakibe atan Yeni Malatyasporlu futbolcular kendi yarı alanında hareketsiz kaldı. Ev sahibi takım da kendi aralarında paslaşırken, 30 saniye süren protestonun ardından karşılaşma hareket kazandı.

Konuk ekipte son günlerde yaşanan üst üste ayrılıkların ardından, oyuncuların alacaklarının ödenmemesi nedeniyle protesto gerçekleştirdiği öğrenildi. Deplasman tribününde yer alan Malatya taraftarları da "Sahipsiz Malatya" tezahüratında bulundu.