Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Yeni Malatyspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı

Ajans Haberleri
  • 30.12.2024 14:35
  • Giriş: 30.12.2024 14:35
  • Güncelleme: 30.12.2024 14:35
Kaynak: DHA
Yeni Malatyspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı.

1'inci Lig’de mücadele eden Yeni Malatyaspor, futbolcusu Cengizhan Akgün ile yollarını ayırdı.

26 yaşındaki futbolcu ile ilgili sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Cengizhan Akgün’ün sözleşmesi, karşılıklı anlaşarak sonlandırılmıştır. Kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.

BirGün'e Abone Ol