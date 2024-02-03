Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından yerine Fatih Karahan atandı. Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından yerine Fatih Karahan atandı. Karahan'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamlayan Karahan, 2012-2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak görev aldı. Karahan ayrıca Amazon'da üst düzey görev üstlendi.

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Karahan 1982 yılında Eskişehir’de doğdu. 2006'da Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktorasını 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi’nde Ekonomi alanında tamamladı. Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar burada İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da çalışan Karahan, 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Karahan, Kasım 2022’de Amazon’da Başekonomist görevine atandı.

Karahan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.