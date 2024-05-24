Yeni müfredat onaylandı

Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı yeni müfredatı onayladı.

Talim ve Terbiye Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı, yeni müfredatı onayladı. Tartışmalı müfredat, bakanlık onayına sunulacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

'MEDRESE MÜFREDATI'

MEB'in hazırladığı yeni müfredat, “Ders programı değil, parti programı” yorumlarına yol açmıştı. Müfredat, derslerde dini referansların yapılması, “Atatürk ve Cumhuriyetin" seyreltilmesi ve “Cihat, kamil insan” ifadelerinin ders kitaplarına gitmesiyle eleştirilmişti.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan yeni öğretim programlarına, makam onayının ardından Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilecek.