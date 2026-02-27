Yeni nesil sanat deneyimi gençleri bir araya getiriyor

Resim, heykel, fotoğraf, illüstrasyon, dijital sanat, gravür, geleneksel ve sürdürülebilir sanat gibi birçok farklı disiplinden sanatçının eserini sanatseverlerle buluşturan bağımsız platform İVA Sanat, hem genç yeteneklere görünürlük alanı yaratıyor hem de nitelikli eserlerle özgün bir seçki sunuyor. Farklı ifade biçimlerini aynı çatı altında bir araya getirerek çağdaş sanatın çok sesli yapısını destekleyen platform, dijital altyapısı sayesinde sanat eserlerini zamandan ve mekândan bağımsız olarak keşfetme imkânı sunuyor.

Platformun Genel Koordinatörü Seçil Aydın, sergi düzenlemenin yanı sıra sanatçılar arasında iletişim kuran ve üretim süreçlerini destekleyen bir buluşma alanı hedeflediklerini belirtti. Aydın “Farklı deneyim alanlarından sanatçıların bir araya gelmesini sağlayacak projelerle, sanat ortamında karşılaşma ve paylaşım imkânlarını artırmayı önemsiyoruz. Ayrıca üniversitelerle yürüttüğümüz iş birlikleriyle genç sanatçılarla doğrudan temas kuran ve akademi ile sanat üretimi arasında bağ kuran çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Tüm projeler, dijital içerik çalışmalarıyla birlikte gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki süreçte amacımız, farklı kuşaklardan ve disiplinlerden sanatçıların bir araya gelebildiği, ortak üretimi teşvik eden ve sanat çevresinde kurulan diyaloğu güçlendiren projeleri çoğaltarak bu paylaşım alanını daha da büyütmek” dedi.