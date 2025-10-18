Yeni nesiller için “Çizgilerle İBO” kitabı çıktı

Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın mücadele yaşamını anlatan "Çizgilerle İBO" kitabı çıktı. Ayrışım Yayınları'ndan çıkan Çizgilerle İBO, Kaypakkaya’nın fikirlerini ve bu fikirleri yaratan tarihsel koşulları yeni kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

YENİ KUŞAKLAR İÇİN

Çizgi romanda İbrahim Kaypakkaya’nın düşüncelerinin hangi dünya koşulları içerisinde geliştiği ve bu fikirlerin oluşum sürecindeki tartışmalar anlatılıyor. Kaypakkaya'nın hangi fikirlerden ne temelde politik bir kopuş gerçekleştirdiği de ele alınıyor. İbo'nun çalışkan, yaratıcı, halkla bütünleşen pratiğinden örneklerin sunulduğu eserde aynı zamanda Türkiye devrimci hareketinin o dönemdeki durumuna da ışık tutuluyor.

Çizgilerle İbo, ideolojik çözümlemeyi sanatsal anlatımla birleştirerek, politik tarihin çizgisel temsiline yeni bir soluk getiriyor ve hem tarih meraklılarına hem de politik çizgi roman okurlarına hitap ediyor.

KOLEKTİF BİR ÇALIŞMANIN ESERİ

Çizgilerle İBO, çizgisel anlatımıyla yalnızca tarihsel bir kişiliği değil, bir dönemin politik atmosferini ve ideolojik dönüşümlerini de görünür kılıyor. Kaypakkaya'nın Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nden Çapa Öğretmen Okulu'na, üniversite yaşamından gençlik örgütlenmesine ve Dersim dağlarına uzanan devrimci yaşamı eserde işleniyor. Kolektif bir çalışmanın eseri olan 134 sayfalık çizgi roman kitapevlerinden ve internet üzerinden edinilebilir.

'68 devrimci hareketinin önderlerinden İbrahim Kaypakkaya, 18 Mayıs 1973’te Diyarbakır cezaevinde işkenceyle öldürülmüştü