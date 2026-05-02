YENİ NISSAN TOWNSTAR VAN Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Yeni Nissan Townstar Van Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası duyuruldu. Nissan, Mayıs ayında Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi, Benzinli L1 Kısa Şasi ve Yeni Townstar Van EV modelleri için KOBİ’lere özel avantajlı kampanya seçenekleri sunuyor.

YENİ NİSSAN TOWNSTAR VAN MAYIS 2026 KAMPANYASI

Mayıs ayında sıfır ticari araç sahibi olmak isteyen KOBİ’ler için Yeni Nissan Townstar Van kampanyası dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında nakit alım indirimi, 12 ay vadeli ticari kredi ve %0 faiz avantajı öne çıkıyor.

KAMPANYA DETAYLARI

Model Kampanya Seçeneği Kredi Tutarı Vade Faiz Oranı Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi - - - Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi ve ticari kredi 800.000 TL 12 ay %0 faiz Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi KOBİ’lere özel ticari kredi 800.000 TL 12 ay %0 faiz Yeni Townstar Van EV KOBİ’lere özel ticari kredi 800.000 TL 12 ay %0 faiz

YENİ TOWNSTAR VAN BENZİNLİ L2 UZUN ŞASİ KAMPANYASI

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi için KOBİ’lere özel iki farklı kampanya seçeneği sunuluyor. Bu modelde 50.000 TL nakit alım indirimi tercih edilebiliyor.

Ayrıca KOBİ’ler, 50.000 TL nakit alım indirimiyle birlikte 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi seçeneğinden de yararlanabiliyor.

YENİ TOWNSTAR VAN BENZİNLİ L1 KISA ŞASİ KAMPANYASI

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi modelinde KOBİ’lere özel 800.000 TL ticari kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında kredi vadesi 12 ay, faiz oranı ise %0 olarak açıklandı.

YENİ TOWNSTAR VAN EV KAMPANYASI

Yeni Townstar Van EV için de KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi kampanyası geçerli. Elektrikli ticari araç seçeneği arayan işletmeler için bu kampanya Mayıs 2026 döneminde öne çıkan başlıklardan biri oldu.

KAMPANYA NE ZAMAN BAŞLADI?

Yeni Nissan Townstar Van Mayıs 2026 kampanyası, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde duyuruldu. Kampanya, Nissan Otomotiv A.Ş.’nin bir sonraki duyurusuna kadar katılım gösteren Nissan Yetkili Satıcıları için geçerlidir.

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya Yeni Nissan Townstar Van modelleri için geçerlidir.

Kampanya KOBİ’lere özel olarak sunulmaktadır.

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi için 50.000 TL nakit alım indirimi seçeneği vardır.

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi için 50.000 TL nakit alım indirimi ve 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi seçeneği sunulmaktadır.

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi için 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi geçerlidir.

Yeni Townstar Van EV için 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi geçerlidir.

BDDK’nın 21.02.2022 tarihli 10099 sayılı kararı uyarınca belirtilen nihai fatura değeri referansınca verilen limitler dahilinde geçerlidir.

Nissan Otomotiv A.Ş. kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kanun ve/veya bakanlık görüşündeki değişikliklerden kaynaklanabilecek vergi farklılıkları nedeniyle Nissan Otomotiv A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Yeni Nissan Townstar Van Mayıs 2026 kampanyası açıklandı mı?

Evet. Yeni Nissan Townstar Van Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı.

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi kampanyası nedir?

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi için KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya 50.000 TL nakit alım indirimi ve 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi seçeneği sunuluyor.

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi kampanyası nedir?

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi için KOBİ’lere özel 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi kampanyası geçerlidir.

Yeni Townstar Van EV kampanyası nedir?

Yeni Townstar Van EV için KOBİ’lere özel 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi kampanyası sunulmaktadır.

Yeni Nissan Townstar Van kampanyası kimler için geçerli?

Kampanya KOBİ’lere özel olarak duyurulmuştur.

Yeni Nissan Townstar Van kampanyası ne zaman başladı?

Kampanya 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerlidir.

Kampanya tüm Nissan bayilerinde geçerli mi?

Kampanya, katılım gösteren Nissan Yetkili Satıcıları için geçerlidir.

Yeni Nissan Townstar Van Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, KOBİ’lere özel avantajlı seçeneklerle açıklandı. Benzinli L2 Uzun Şasi modelinde 50.000 TL nakit alım indirimi ve 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi seçeneği öne çıkarken, Benzinli L1 Kısa Şasi ve Yeni Townstar Van EV modellerinde 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı dikkat çekiyor.