Yeni operasyon dalgası: CHP'li belediyelere yönelik gözaltılara ilk tepkiler

Bugün sabah saatlerinde aralarında CHP'li Adana, Antalya, Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlarının da olduğu 10 kişinin gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

CHP'li belediyelere yönelik gözaltı ve operasyonlara tepki gösteren siyasi isimler, hukuk, adalet ve müdadele vurgusu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hukuksuzluğa ve haksızlığa boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Yavaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir. Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor? Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü, adaletin bir kesim için uygulanıp bir kesim için görmezden gelindiği bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi, adalete inanmamızı beklemesin. Buradan sesleniyoruz: Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur. Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz."

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Halk TV yayınına katılarak gözaltıları değerlendirdi:

Bu operasyonların başından beri siyasi yürütüldüğünü hepimiz biliyoruz" diyen Emir, şöyle evam etti:

"Çünkü herkesin tanıdığı, bildiği, milyonların oyunu almış, yıllardır hizmet eden belediye başkanlarımız bu arkadaşlarımız. Bunlar her çağrıldıklarında giden, adresleri belli, iş yerleri belli, milyonlara hizmet eden bizim yol arkadaşlarımız. Çağrılsalar rahatlıkla gidecekler, ifade verecekler. Ama böyle sabahın bir vakti sanki bir terör örgütü çökertiliyormuş gibi gözaltına alınmaları bir defa baştan aslında bir haysiyet cellatlığı, baştan bir algı operasyonuna dönüşüyor. Bir defa bu gözaltına alınış biçimlerini asla kabul etmiyoruz.

BUNLAR TOPLUMA BİR ALGI YARATMAYA DÖNÜK

Her zaman söylediğimiz, her bir Cumhuriyet Halk Partili'nin ve Cumhuriyet Partili Belediye Başkanı'nın, kamu görevlisinin, milletvekilinin veremeyeceği hiçbir hesap olamaz. Her konu araştırılabilir, incelenebilir. Her konuda ifadelerine başvurulabilir. Bunlara alışkındır bizim arkadaşlarımız ama gözaltına almak bunun için yanlış bir işlem. Sabahın bir vakti böylesine algı operasyonlarıyla yürütülüyor. Hiç istemeyiz ama daha önce örneklerinden gördük. Ters kelepçe yapıyorlar, bazen koluna giriyorlar, bazen sıraya diziyorlar, görüntü alıyorlar, bazen adliyeye götürülürken böylesine adeta bir polis kamerası ile bir reklam filmi çeker gibi yönetmenler eşliğinde ışık ayarlanıyor, görüntü ayarlanıyor, nereden geleceği ayarlanıyor. Hatta bir aradıkları görüntüyü bulamayınca iki üç defa aynı yerden geçiriyorlar. Bunların hep de aslında topluma bir algı yaratmaya dönük.

Şu ana kadar dosyanın içini dolduramadılar. Somut delillerle destekleyemiyorlar. Ancak iftiralar üzerinden ve iftiracıların iddiaları üzerinden, gözaltılar üzerinden yürütülen bir süreç var. Gözaltına alalım, 30, 40, 50 kişi, bir suç yakalarsak onları tekrar cezaevine koyalım ve itirafçı olmaları için bekleyelim veya tehditle iftira atmalarını sağlayalım. Şu ana kadar yürütülen maalesef bu. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bağımsız ve adil yargılanma hakkını herkes için talep ediyoruz. Tabii ki yargılanabilirler ama yargılama usullerine uygun bir şekilde ve gerçekten tutuksuz yargılanmaları çok önemli."

"MİLLETİ BÖYLE TESLİM ALAMAZSINIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasi bir değerlendirme yapacak bilgiye ve veriye sahip değilim ama şunu söyleyebilirim: Görülen ve anlaşılan odur ki patron çıldırmış" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, gözaltılara ilişkin, "Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarımız gözaltında. Birisi Adana gibi Başkan, diğeri 6 Şubat depreminde “unutulan Adıyaman’ın” kahramanı. Borsayı düşündüğünüz kadar adalet kaygınız olsaydı keşke. Bir milleti böyle teslim alamazsınız, alamayacaksınız" açıklamasında bulundu.

"HALKIN İRADESİNE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manavgat, Adıyaman, Adana, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili'nin gözaltına alınmasına tepki göstererek "Sandıktan çıkamayanlar, seçme hakkına pusu kuruyor. Devleti mafyalaştıranlar, şimdi halkın iradesine çökmeye çalışıyor. Ama başaramayacaklar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, gözaltılara tepki göstererek "Bu tablo, hukukun artık iktidarın elinde bir silaha dönüştüğünü gösteriyor. Adalet; partisine, görüşüne göre dağıtılıyorsa, adına hukuk devleti denemez. Kimse bizden bu düzeni meşru görmemizi beklemesin" sözlerine yer verdi.

Özçağdaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin; Aziz İhsan Aktaş’ın kirli iftiraları sonucu gözaltına alındı. Bu açık bir siyasi operasyondur. İddia edilen para trafiğinde sadece muhalif başkanlar mı var? AK Partili isimlere neden dokunulmuyor? Kürsülerden verilen parolalarla, ekranlarda kurulan medya mahkemeleriyle 'hazırlık' yapılıyor. Bu tablo, hukukun artık iktidarın elinde bir silaha dönüştüğünü gösteriyor. Adalet; partisine, görüşüne göre dağıtılıyorsa, adına hukuk devleti denemez. Kimse bizden bu düzeni meşru görmemizi beklemesin. Halkın iradesine uzanan her elin karşısında dimdik duracağız. Teslim olmayacağız, susmayacağız, geri adım atmayacağız."

