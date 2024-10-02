Yeni Osmanlıcıların rüşvet sevdası

Politika Servisi

AKP iktidarının Amerika’daki rüşvet skandalları bir bir ortaya saçılıyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında Türkiye’den yasa dışı bağış ve rüşvet aldığı suçlamasıyla iddianame hazırlanmasından günler sonra bu kez Brooklyn Belediye Başkanı Antonio Reynoso benzer iddialarda bulundu. Reynoso bazı Türk yetkililerin kendisine pahalı hediyeler vermek istediğini öne sürdü. Reynoso Türk yetkililerin kendisine Türkiye’de ücretsiz seyahatler önerdiğini, Türk konsolosluğunun altın kaplama çay seti hediye ettiğini anlattı, bunların hiçbirini kabul etmediğini ekledi.

Reynoso Mart 2022’de Türkiye’nin eski New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’e gönderdiği mektupta, "Bu hediyeler için ne kadar minnettar olsak da, danışmanım tarafından size iade etmem gerektiği konusunda bilgilendirildim" diye yazdı.

Bu olaydan kısa süre sonra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri ile görüşen Reynoso, "Türkiye dahil yabancı ülke temsilcileri karşısında dikkatli olması" yönünde uyarıldı.

ADAMS’I SUÇLADI

New York Times gazetesi, hediye olarak önerilen Türkiye tatilinin New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkındaki 57 sayfalık iddianamede yer alan usulsüzlüklerle benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. Adams iddianamesinde Türkiye’nin hediyeler ve kampanya bağışları karşılığında Türk Konsolosluğunun da bulunduğu Türkevi’nin inşaatıyla ilgili Adams’dan yardım istediği belirtiliyor. Reynoso’ya hediyeler gönderen Reyhan Özgür’ün ismi Adams hakkındaki iddianamede de geçiyor. 27 Eylül’de hakim karşısına çıkan Adams ise mahkemeye sunduğu dilekçede rüşvet suçlamasının düşürülmesini talep etti.