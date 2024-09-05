Yeni OVP bugün açıklanıyor

2025-2027 dönemini kapsayan yeni "Orta Vadeli Program" bugün açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ile birlikte 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşacak.

Geçtiğimiz günlerde güncellenmiş OVP ile ilgili "Üç temel güncelleme söz konusu" olduğunu belirten Yılmaz, "Makroekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan tutun turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde. Bütçe büyüklüklerimiz, bütçe açığımızın ne olacağı, harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımızda yer alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, "Üçüncü boyut ise yapısal reformlar. Yapısal reformlar konusunda geçen yıldan bugüne yaptıklarımız var, henüz yapılmayanlar var. Üzerinde çalıştığımız konular var. Burada geldiğimiz noktayı da yine istişarelerimizin sonuçları var, bunları da yansıtacağız" demişti.

"ÜÇ AYAKLI STRATEJİYLE HAREKET ETTİK"

Yılmaz üç ayaklı stratejiyle hareket ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar. Bunu yine güncel OVP'de göreceksiniz.

Önümüzdeki Perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız.

Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız, 5 Eylül Perşembe günü güncel OVP'yi toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte bu programımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Öngörülebilirliği artırıcı bir şekilde, gerçekçi, tutarlı bir programı toplumumuzla ve ilgili kesimlerle paylaşmış olacağız."

Yılmaz, ilan edilecek OVP'de en önemli unsurlardan birinin istihdamı korumak ve geliştirmek olduğunu vurguladı.