Yeni OVP ile Şimşek programına devam

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomi yönetiminin Orta Vadeli Plan (OVP) ile dayattığı sefalet yeni döneme taşınacak. İktidar, milyonları açlık ve yoksulluğa mahkûm eden, emeğiyle geçinenleri enflasyona ezdirerek ücretlerin gerilemesine neden olan politikaları tasarlayan OVP’yi geleceğe taşınmaya hazırlanıyor.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, 26 aydır sürdürülen Şimşek programının politikalarından geri adım atılmayacak. 2026-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık OVP’de de IMF reçetesi uygulanmaya devam edecek.

EKK’nin "Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur" iddiasında bulunduğu yazılı açıklamada özetle, "Uyguladığımız ekonomi programının nihai hedefi yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlayarak toplumsal refahı artırmaktır. Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ekonomide elde ettiğimiz kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye, iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz" denildi.