Yeni OVP’de kemer sıkmaya devam

Ekonomi Servisi

Yeni Orta Vadeli Program daha açıklanmadan “sıkı politikalardan dönüş yok” mesajları peş peşe geldi. 2025-2027 dönemi için Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanıyor. 2024-2026 dönemini kapsayan programda da güncelleme yapılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Reuters’a ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karahan, enflasyonda düşüş için hizmet enflasyonunu işaret etti. Hizmet enflasyonunun diğer harcama gruplarının endekslerine göre ‘geriden geldiğini’ söyleyen Karahan, “Lokanta ve otel harcamalarında enflasyon yavaşlar ancak eğitim harcamalarında artış eğilimi sürecek” yorumunda bulundu. TCMB Başkan Yardımcısı, bütçe yönetiminin altını çizerek enflasyonu düşürmede mali adımları vurguladı. Karahan’a göre enflasyonun düşüşünde maliye politikaları etkili olacak.

Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz güncel ekonomik göstergeleri değerlendirmiş, Mehmet Şimşek’in ‘talebi baskılama’ metodlarının ekonomide etkili olduğunu söylemişti. Hem Yılmaz hem de Karahan, sıkı para politikasının devam edeceği sinyalini verdi. Karahan ve Yılmaz’ın peş peşe gelen açıklamalarında, mali ihtiyat vurgusu öne çıktı. Yılmaz, ‘Yapısal reformlar sürecek’ derken Karahan'ın açıklamaları da politika faizinin bir süre daha yüksek seviyesini koruyacağı ihtimalini de beraberinde getirdi.