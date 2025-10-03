Yeni öykü kitabı çıktı: Menevşe

Teolojik alanda yaptığı çalışmalarla öne çıkan Aydın Tonga, bu kez bir öykü kitabı olan Menevşe ile okurlarıyla buluşuyor. On altı öyküden oluşan kitap, insanın gündelik yaşamda çoğu zaman gözden kaçırdığı ayrıntıları, derin duyguları ve saklı hikâyeleri görünür kılıyor.

Tonga, kendine özgü yalın anlatımıyla dikkat çekerken, sıradan gibi gözüken anların içindeki sarsıcı durumlara dikkat çekmeye çalışıyor, her bir hikâyede okurları yeniden düşünmeye davet ediyor. Öykülerde hayatın kenarında kalmış karakterler aracılığıyla; kırılganlık, umut, yalnızlık ve inanç temaları ustalıkla işleniyor.

Kitaba adını veren Menevşe öyküsü ise gerek hikayedeki karakterlerin etkili biçimde öne çıkarılması gerekse de duygu akışının görünür kılınması açısından, kitabın genel ruhunu simgeliyor. Bununla birlikte okur, her bir öyküde farklı bir dünyaya adım atarken, kendi iç sesine ve unutulmuş duygularına da yolculuk yapma fırsatı buluyor.

Menevşe, kırgınlık ve sıkışmışlığı yoğun bir biçimde yaşadığımız bu günlerde farklı insan hikâyelerine uzanıyor ve oradan bize seslenmeye çalışıyor. Bu yanıyla Tonga edebiyat dünyasına toplumcu gerçekçi bir çizgiden adım atarken, duru ve sade anlatımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

-Tanıtım bülteninden-