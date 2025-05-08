Yeni Papa ABD'li Robert Prevost oldu

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), Sistine Şapeli'nin bacasından yeni papanın belirlendiğini ilan eden "beyaz duman" yükseldi. Yeni Papa ABD'li Robert Francis Prevost oldu.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı.

Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

İLK ABD'Lİ PAPA: ROBERT FRANCİS PREVOST

Sistine Şapeli'nin bacasından dördüncü tur sonunda beyaz duman yükseldi. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li kardinal Robert Francis Prevost oldu.

Robert Francis Prevost. 14 Eylül 1955'te Chicago, Illinois'de doğan Prevost, uzun yıllar boyunca Katolik Kilisesi'nde çeşitli görevlerde bulundu. Özellikle Peru'da misyonerlik yaparak ve Chiclayo Piskoposu olarak görev alarak Latin Amerika'da derin izler bıraktı. 2023 yılında, Papa Francis tarafından Piskoposlar Dairesi Prefekti olarak atandı ve bu göreviyle Vatikan'da önemli bir rol üstlendi.

Katolik Kilisesi'ndeki 266 papadan bugüne kadar 200'den fazlası İtalyan olurken, en son 2013 yılındaki Konklav'da ilk kez Amerika kıtasından bir papa seçilmiş ve Arjantinli Franciscus papa olmuştu.