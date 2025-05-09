Yeni Papa Robert Francis Prevost kimdir? Robert Francis Prevost nereli? Robert Francis Prevost'in hayatı

YENİ PAPA ROBERT FRANCİS PREVOST KİMDİR?

14 Eylül 1955'te Chicago, Illinois'te doğan Robert Francis Prevost, Fransız, İtalyan ve İspanyol kökenli bir aileden gelmektedir. 1977 yılında Aziz Augustinus Tarikatı'na (OSA) katılan Prevost, 1982'de rahip olarak atanmıştır. Villanova Üniversitesi'nde matematik eğitimi almış, ardından Katolik Teoloji Birliği'nde ilahiyat ve Roma'daki Aziz Thomas Aquinas Üniversitesi'nde kilise hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmıştır.

ROBERT FRANCİS PREVOST NERELİ?

Robert Francis Prevost, ABD'nin Chicago kentinde doğmuş olup, 2015 yılında Peru vatandaşlığına da geçerek çifte vatandaşlık kazanmıştır. Peru'da uzun yıllar misyonerlik yapmış, Chiclayo Piskoposu olarak görev almış ve Latin Amerika'da çeşitli dini görevlerde bulunmuştur.

ROBERT FRANCİS PREVOST'İN HAYATI

Robert Francis Prevost'un hayatı, eğitim ve dini hizmetlerle doludur. 1985 yılında Peru'ya gönderilen Prevost, burada çeşitli dini görevlerde bulunmuş, seminer yöneticiliği ve piskoposluk yapmıştır. 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustinus Tarikatı'nın Genel Başkanı olarak görev yapmış, 2015 yılında Chiclayo Piskoposu olarak atanmıştır. 2023 yılında Papa Francis tarafından Piskoposlar Dairesi'nin başkanı ve Latin Amerika Papalık Komisyonu'nun başkanı olarak atanmış, aynı yıl kardinal ilan edilmiştir.

Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatının ardından makamın "boş" ilan edildiği (Sede Vacante) Vatikan'da, ruhban sınıfının papadan sonraki en önemli din adamı konumundaki kardinaller, papa seçiminin ikinci gününün öğleden sonraki oturumunda yeni papayı belirledi.

Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirlendiği, Sistine Şapeli'nin bacasında beyaz dumanın tütmesiyle anlaşıldı. Yeni papanın, 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyunu alarak seçildiği biliniyor.

Sistine Şapeli'nin bacasından dördüncü tur sonunda beyaz duman yükseldi. Yeni papa 69 yaşındaki ABD'li kardinal Robert Francis Prevost oldu.