Yeni paralel milli eğitim

Okullarda Maarif Modeli müfredatı tartışmaları sürerken İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü skandal bir proje başlattı.

Daha önceki yıllarda başka illerde de uygulanan Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi ile gerici yazarların kitapları ortaokullarda okutulacak.

MEB’in geçen yıllarda protokol imzaladığı Anadolu Mektebi Vakfı eliyle yürütülen vakfın okullara ve yayıncılara gönderdiği okuma listesinde özellikle Yavuz Bahadıroğlu ismi dikkat çekti. Eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’nin babası olan Bahadıroğlu Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı görüşleriyle biliniyor. Bahadıroğlu İsrail’in kurulmasını dahi Atatürk’e bağlamış, Osmanlı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nden daha fazla demokrasi içeren bir devlet olduğunu belirten kitap kaleme almıştı.

Yavuz Bahadıroğlu

Anadolu Mektebi’nin sitesinde yer alan ‘Yazarlarımız’ kısmında ise daha dikkat çekici isimler yer alıyor. Türkiye’de sola düşmanlığıyla bilinen Necip Fazıl Kısakürek, Alevilere hakaret eden ve kitapları daha önce okullarda dağıtılan Nurettin Topçu, “Solcular şeytan, sağcılar Allah topluluğu” diyen Sezai Karakoç vakfın ‘yazarları’ olarak geçiyor.

Vakıf kendisini ise sitesinde şöyle tanıtıyor:

“Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesine katkı sunmuş yazarların tüm eserlerinin ve yazar hakkında yazılmış seçkin eserlerin okumasını, okunan her eser hakkında değerlendirme yazısı yazılmasını, eserlerin en az yarısı okunduktan sonra bir konu seçilmesini, seçilen konuda bir konuşma metni hazırlanmasını, düzenlenen panel programlarında hazırlanan metnin sunulmasını amaçlayan bir yazar okuma faaliyetidir.

Anadolu Mektebindeki öğrenciler, nitelikli bir okuma yapar, yazı ile kendini ifade becerisi edinir, sosyal ve kültürel yönden gelişir. Öğrencilerin; çalışkan, doğru, sadakatli, kendine güvenen, irade sahibi, önceliklerini doğru belirleyen, ilkeli ve tutarlı olabilen, mensup olduğu aileyi önemseyen bireyler olmaları hedeflenir.”

BAŞKANI AKP’Lİ BAKAN

Vakfın kurucusu da olan AKP’li Sami Güçlü şu an hala başkanlığını yürütüyor. AKP’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Güçlü 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde milletvekili oldu. 58’inci Hükümette Tarım ve Köyişleri Bakanı olarak atandı. 2011 yılına kadar milletvekilliği yaptı. Vakıf şu anda en az 40 ilde faaliyet yürütüyor.

28 KASIM’DA TOPLANTI

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi bilgilendirme toplantısı 28 Kasım’da 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Burada konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi Anadolu Mektebi Kurucusu Sami Güçlü' ye teşekkürlerini iletti.