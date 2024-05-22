Yeni parti hazırlığında olan Yavuz Ağıralioğlu: Genel merkez binası tutuldu

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurmak için genel merkez binasının tutulduğunu söyledi. Ağıralioğlu, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız” dedi.

İYİ Parti’den 2023’te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma hazırlığına başladı. Ağıralioğlu, kuracağı yeni partinin genel merkez binasının tutulduğunu söyledi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; Ağıralioğlu, “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” dedi.

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye büyük bir yükü olduğunu kaydeden Ağıralioğlu, “Çalışan mekanizmayı bozdu. Partililiğin ayyuka çıkarıldığı memleketlerde huzur bulunamıyor” diye belirtti.

Ağıralioğlu, İYİ Parti'den İstanbul milletvekiliyken istifa etmişti. İstifasının ardından açıklama yapan Ağıralioğlu şunları söylemişti:

"İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey sadece İYİ Partinin kırmızı çizgileri olarak bildiğim ve asla ihlal edilmesin diye kudret dilediğim şeylerdir, yani ben bugün İYİ Partiye kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Onlara dilediğim kudret şudur; beraber oldukları zeminde kırmızı çizgileri ihlal edilirse kırmızı çizgilerinin ihlaline mukabele edecek kadar kuvvetli olmalarıdır. Kırarak, dökerek değil zerafetle, nezaketle, terbiyeyle veda ederek siyasi mücadelemize yine devam edeceğiz."