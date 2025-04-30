Yeni patron bulundu ama 7 bin işçinin iş garantisi yok

Melisa AY

Konkordato süreciyle birlikte 7 bini aşkın işçinin mağdur edildiği KFC ve Pizza Hut restoranlarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Yum markaları altındaki KFC ve Pizza Hut'ın franchise vereni 4 şirket, işletmelerin devri için anlaşma sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Şirketlerin yeni sahibi gizlilik anlaşması gereği açıklanmazken şirketler, İŞ Gıda ve patronu İlkem Şahin için verilen konkordato mühlet kararının uzatılması talebinde bulundu.

Şirket avukatları, İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dilekçe vererek geçici mühlet süresinin 2 ay daha uzatılmasını talep etti.

Dilekçede, franchise devri için 3 güçlü aday olduğu ve bu şirketlerin "istihdamı koruma sözü" verdiği açıklandı. Ancak işçiler, bu sözden önce zaten topluca işten çıkarılmıştı. Yum avukatları, yeni franchise devri için seçim sürecinin gelecek bir ay içinde tamamlanmasını beklediklerini de dilekçeye ekledi.

Ancak KFC ve Pizza Hut işçileri hâlâ haklarını alabilmiş değil. BirGün'e konuşan, KFC'de yaklaşık 9 yıl çalıştıktan sonra tek kısa mesajla işsiz kalan, gecikmiş maaş ödemelerini hâlâ alamayan ve tazminatı da ödenmeyen bir işçi toplu davalara hazırlandıklarını açıkladı. İşçilerin franchise devri gerçekleşecek yeni şirkette de istihdam garantisi bulunmuyor.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye'de KFC ve Pizza Hut markalarını işleten İŞ Gıda, mali sorunları gerekçe göstererek konkordato başvurusunda bulunmuş, bu süreçte binlerce işçinin iş akdi SMS yoluyla feshedilmişti. Yaklaşık 7 bin işçi, tazminat ve maaş alacakları konusunda belirsizlik yaşamış; şirketin son 45 günlük primlerini yatırmadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, İŞ Gıda patronu İlkem Şahin'in konkordato öncesinde hisselerini eşine devrederek Almanya'da aynı isimle iki yeni şirket kurduğu ortaya çıkmıştı.