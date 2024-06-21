Yeni plajlar halka değil yine ranta açılıyor: Denizler halkın değil MUÇEV’in!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ‘Denizler Halkındır’ projesinin arkasından da MUÇEV çıktı. Bakanlık, proje kapsamında 100 yeni plaj açacak ve bu plajların işletmesini yine MUÇEV’e verecek.

Anayasa’ya rağmen kıyılar, sahiller rant için parselleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yaz itibarıyla “Denizler halkındır” sloganıyla çalışma başlattıklarını duyurdu. Özhaseki, projenin ikinci aşamasında, 100 yeni halk plajı için çalışıldığını açıkladı.

Özhaseki, “Denizler halkındır sloganıyla ne kadar kaçak, işgal varsa; vatandaşın denize ulaşımını engelleyecek ne varsa temizliğe başlıyoruz” diyerek, 100 yeni halk plajı için çalışıldığını ve plajları, Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm şirketinin (MUÇEV) işleteceğini açıkladı. Özhaseki’nin bu açıklamaları ise Demirören medyasında geçtiğimiz günlerde geniş bir şekilde yer aldı.

KAÇAK YAPI BAHANE, MUÇEV ŞAHANE!

Bakan Özhaseki’nin kaçak yapıları yıkarak plajların işletmelerini MUÇEV’e vereceklerini açıklaması ise tepki çekti. MUÇEV, Ege ve Akdeniz kıyılarını kuşatmış durumda. 2014 yılında kurulan şirket, birçok turizm ilçesinde sahil, plaj ve yat limanı işletmelerini sürdürüyor. Şirket işlettiği yerlerde giriş, otopark, duş-tuvalet ücretleri alıyor.

‘DENİZİMİZİ MUÇEV’E TESLİM ETMEYECEĞİZ’

Son yıllarda Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken koylar ve plajlar, MUÇEV tarafından işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatıldı. Şirket yıllar içinde o kadar vahşileşti ki orman, sit alanlarını bile talan etti. Hatta MUÇEV, kendilerine tahsis edilen bölgeleri üçüncü şahıslara bile kiralamaya başladı. Turizm bölgelerinde yaşayan yurttaşlar ise MUÇEV’e karşı mücadele ediyor.

MUÇEV talanından en çok etkilenen turizm ilçelerinin başında Marmaris geliyor. Marmaris Kent Konseyi Üyesi Halime Şaman, “Eskiden Marmaris’te halkın kullanımına açık birçok bölge vardı. MUÇEV’in ortaya çıkmasıyla halka açık yer kalmadı diyebiliriz. Sahillerin, plajların işletmeciliğini aldı. En güzel koyları yat limanlarıyla kapattılar. Devlet gücüyle bunu yaptılar… Bu projeler sonunda doğa yıkıcı bir hale geldi. Ormanları, sit alanları yok ediyorlar. Bu projelere karşı davalar açıyoruz ve kazanıyoruz. Buna rağmen MUÇEV bu projelere devam ediyor. Şimdi de Bakan, ‘Denizler halkındır’ diyerek plajları MUÇEV’e vereceklerini açıkladı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Denizler de kıyılar da halkındır. Bunu kabul etmiyoruz. Denizimizi MUÇEV’e teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında MUÇEV’e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar ihalesiz olarak veriliyor. 20 bin TL sermayeyle kurulan MUÇEV’in yönetimi ise AKP’nin bürokratlarıyla dolduruldu. Şirketin toplam sermayesi 50 bin TL olarak kayıtlara geçti.

ŞİRKET YÖNETİMİ AKP’LİLERDEN OLUŞUYOR

Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Ticaret Sicil Gazetesi 21 Kasım 2023 ilanına göre, Erdal Türk oldu. Türk, Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda Türk, 2018 yılında AKP Karaman Milletvekilli aday adayı olmuştu. Valilik ve Bakanlıkta görev yapan isimlerin yanında AKP’nin eski vekili de bulunuyor. Yönetimdeki isimler şu şekilde:

• Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan

• Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan

• AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer

• Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz

• Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Bebek

• Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Sadi Kızık

• Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Zübeyir Dedeoğlu

• Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral

• Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül

• Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun