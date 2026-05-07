Yeni plan geldi, tapular gitti

Haber Merkezi

İzmir Seferihisar’da Çolakibrahim ve Turabiye mahallelerini kapsayan 145 hektarlık yeni parselasyon planı tartışma yarattı. Seferihisar Belediyesi’nin “imar düzenlemesinde yeni aşama” diyerek duyurduğu uygulama kapsamında çok sayıda ada ve parsel yeniden düzenleme alanına dahil edildi.

Belediye açıklamasında, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin daha önce verdiği iptal kararının ardından hazırlanan yeni planın hem Seferihisar Belediyesi Encümeni hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından onaylandığı belirtildi.

Belediye ayrıca plan kapsamında altyapı ve üstyapı yatırımlarının hızlanacağını, Sanayi Işıkları Kavşağı ile Devlet Hastanesi arasında bağlantı sağlayacak 14,5 metre genişliğinde yeni bir çevre yolunun yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin trafik yükünü azaltmasının ve hastaneye erişimi kolaylaştırmasının hedeflendiği açıklandı.

Ancak bölgede yaşayan yurttaşlar karara tepkili. Mahallesakinleri yaklaşık 100 hanenin etkilendiğini belirtirken yıllardır yaşadıkları tapulu arazilerin yeniden parselasyona sokulduğunu ve hak kaybına uğradıklarını söyledi.

Yurttaşlar, askı sürecinden resmi yollarla haberdar edilmediklerini belirterek planın tesadüfen öğrenildiğini ifade etti. Bölgede yaşayan yurttaşlardan Serpil Deniz, “100 haneye yakın 6-7 yıldır ikamet ettiğimiz tapularımızın harçlarımızı ve vergilerimizi ödememize rağmen bir anda hazine arazisine devredildiğini öğrendik. Yıllardır oturduğumuz evlerimizi hazineye paralar ödeyerek yeniden satın almamız isteniyor” dedi.

Yurttaşların itiraz dilekçelerinde, daha önce de imar uygulamasına tabi tutulan taşınmazlardan yeniden yüksek oranlı kesinti yapıldığı belirtildi. Dilekçede, uygulamanın İmar Kanunu’na, Anayasa’ya ve Danıştay kararlarına aykırı olduğu kaydedildi. Ayrıca düzenlemenin hangi kamu yararı gerekçesiyle yapıldığına dair yeterli açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Bugün saat 10.00’da belediye önünde basın açıklaması yapacaklarını ve ardından itiraz dilekçelerini vereceklerini duyuran yurttaşlar, belediyenin kendileriyle görüşmediğini ve taleplerine yanıt vermediğini belirtti. Deniz, “Kendisine sosyal demokrat belediyecilik yaptığı iddiasındaki bir belediyenin bizi hiç muhatap almaması, randevu vermemesi, sorunlarımızı dinlememesi ve bu hak ihlalinin altına imza atmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.

‘MAHKEME KARARINI UYGULUYORUZ’

Seferihisar Belediyesi’nden konuya ilişkin BirGün’e yapılan açıklamada, “Daha önce bir parselasyon planı yaptık İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca. Planın askı sürecinde itirazlar davaya taşındı. İzmir 5’inci İdare Mahkemesi işlemimizi bilirkişinin olumsuz rapor vermesi sonucu iptal etti. Dava İstinaf’a taşındı ve süreç devam ediyor. Şu anda mağduriyet yaşadığını belirten yurttaşlar bu plana dahil edilmemişti. Ancak mahkeme kararı gereğince yeni plana dahil etmek durumundaydık. Bizim de içimize sinmeyen, yapmak istemediğimiz bir uygulamaydı dahil etmek. Ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin veya Seferihisar Belediyesi’nin inisiyatifinde alınmış bir karar değil. Biz şu anda yalnızca mahkeme kararını uyguluyoruz” denildi.