Yeni planda üç okul gözükmüyor

Maraş merkezli depremde en çok hasarı alan Hatay’ın Armutlu Mahallesi kapsamında hazırlanan plan eksiklikleriyle dikkat çekiyor. Deprem öncesi binin üzerinde öğrenciye eğitim veren Mehmet Şerif Cemali Anaokulu, Mustafa Kemal Akbay İlkokulu ve Mehmet Rende Ortaokulu’nun mahalle yeniden inşa edilirken projeye dahil edilmediği ortaya çıktı. 3 okulun da plana dahil edilmesi yönünde çağrı yapan eğitimciler ve veliler, bu şekilde ciddi mağduriyetler yaşanacağını söyledi.

Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, plandaki eksikliğe tepki gösterdi. Tıraş, BirGün’e yaptığı açıklamada binin üzerinde öğrencinin mağdur edildiğini şu sözlerle ifade etti: "Şu an 2 bin civarında konut yapılıyor ama okullar gözükmüyor. Unutulmamış ya da düşünülmemiş değil, bu tamamen siyasi iktidarın bir tercihi. Bir kent inşa edilirken okulun, sağlık ocağının, sosyal alanların düşünülmesi lazım ama planlamada hiçbir okul yok.”

Okulların kapatılmasıyla bu okullardaki öğrencilerin başka okullara yönlendirileceğini söyleyen Tıraş, bu şekilde başka mağduriyetlerin yaşanacağını söyledi. Tıraş, şöyle konuştu: “Öğrenciler başka mahalledeki okullara gidecekler. Rezerv alanı yapılıyor, konutlar bitmedi. Aslında herkesin kendi hanesine yakın okula çok rahat gitmesi lazım ancak uzak mahalleye gidecekler. Bu da başka problemler yaratacak. Ulaşım sorunu olacak, servis kullanacaklar, başka sorunlar büyüyecek.” Yetkililere seslenen Tıraş, “Öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü bir mahallede plana okulların dahil edilmesini bekliyoruz. Eğitim Sen’liler olarak velilerle birlikte sürecin takipçisi olacağız” dedi.