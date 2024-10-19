Yeni rant kapısı ‘orman parkı’

ADA SUDE ATAK

Türkiye’de su kaynakları ve ormanlar yapılaşmaya açılmaya devam ediyor. Doğal alanlarına sahip çıkan yurttaşlar Kaş’ta yapılmak istenen ‘orman parkına’ tepki gösterdi.

Antalya’nın Kaş ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki 20 bin 400 metrekarelik ormanlık alanın 2022’de Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından çıkartılan Orman Parkları Yönetmeliği’ne göre ‘konakla malı orman projesi’ adıyla özel şirketlere 20 yıllığına ihaleye çıkarılması planlanıyordu.

Bölge halkı ormanlarda yapılaşmanın önünü açan ihaleye tepki gösterdi. Evrakların eksik çıkması nedeniyle ihale iptal edildi.

PROJE İPTAL EDİLMEZSE MAHKEMEYE GIDECEĞIZ

BirGün’e konuşan Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Akoy, sadece Antalya ilçesinde 100’e yakın ormanlık alanda ihalelerin olduğunu, bunlar dan 19 tanesinin Kaş ilçesinde planlandığını söyledi. Yönetmeliğin 2022’de yürürlüğe girdiğini belirten Akoy, ‘’O zaman yönetmeliğin sonuçları tahmin edilemediği için kimse bunu dava etmedi. Yönetmelik şu an yürürlükte. Başka alanlar davaya çıktığında o alanlarla beraber yönetmeliğe de dava açabileceğimizi öğrendik, dolayısıyla bundan sonraki alanlardan bir tanesinde ihale iptal olmaz ise hem ihaleye hem de yönetmeliğe dava açacağız. İnsanları alanlarını korumaları için teşvik etmemiz lazım’’ dedi. Pınarbaşı’ndaki ormanlık alanın ihalesinin iptal edildiğinin altını çizen Ahmet Murat Akoy, bunun kısa süreli bir zafer olduğunu dile getirirken asıl önemli olanın yönetmeliğin iptali için mücadele etmek olduğunu belirtti. Benzer bir durum Bezirgan Mahallesi’ndeki ormanlık alanda da yaşanmıştı. Ormanlık alanların ihaleye açılmasına yöre halkının tepkileri sürüyor.

İMAR PLANI ŞARTI DA YOK

Orman Parkları Yönetmeliği’yle ormanlık alanlarda yapılaşmanın önü açıldı. Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde, “Orman parklarında idareci ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan, taban alanı 250 metrekareyi ve kat adedi bir bodrum, kat ve çatı arası hariç, iki katı geçmeyecek şekilde yapılacak yapı ve tesisler genel müdürlükçe belirlenen esaslara göre gelişim ve yönetim planlarına uygun olarak yapılır, imar planı şartı aranmaz” deniliyor. Türkiye’de 2023’te 1857 adet orman parkı bulunduğu, 250’sinin konaklamalı olduğu belirtiliyor.