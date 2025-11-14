YENİ REKOR | 14 Kasım 2025 Döviz Kurları: Dolar, Euro, Sterlin Kaç TL?

14 Kasım 2025 Cuma sabah saatlerinde döviz piyasalarında hareketlilik yeniden gündeme geldi. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle yatırımcıların merak ettiği en önemli sorular arasında bugün “Dolar kaç TL?”, “Euro ne kadar?”, “Sterlin kuru bugün kaç TL oldu?” soruları yer alıyor. Son alınan verilere göre döviz kurlarındaki anlık değişimler dikkat çekiyor.

14 KASIM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Aşağıdaki tablo, saatlik verilere göre bankalar arası piyasadan alınan Dolar, Euro, Sterlin ve diğer önemli yabancı para birimlerinin alış–satış fiyatlarını göstermektedir.

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim (%) Saat ABD Doları 42,3278 42,3316 0,19% 11:27 Euro 49,2472 49,2611 0,00% 11:27 İngiliz Sterlini 55,5805 55,6006 -0,42% 11:27 İsviçre Frangı 53,5267 53,5494 0,51% 11:27 Japon Yeni 0,2737 0,2744 0,11% 11:25 Suudi Arabistan Riyali 11,2413 11,2977 -0,05% 11:04 Norveç Kronu 4,1966 4,2176 -0,24% 11:12 Danimarka Kronu 6,5564 6,5983 -0,07% 11:11 Avustralya Doları 27,5078 27,6457 -0,10% 11:11 Kanada Doları 30,0266 30,1771 -0,12% 11:11 İsveç Kronu 4,4659 4,4883 -0,39% 11:12 Ruble 0,5187 0,5213 -0,74% 11:10

DOLAR BUGÜN KAÇ TL?

ABD Doları güne 42,3278 TL alış ve 42,3316 TL satış seviyesiyle başladı. Doların yukarı yönlü hareketi %0,19’luk artışla dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi, TL üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

EURO NE KADAR?

Euro, günün ilk saatlerinde stabil bir görüntü sergileyerek 49,2472 TL alış ve 49,2611 TL satış seviyesinde işlem görüyor. Değişim oranının %0,00 olması, paritenin nispeten dengeli seyrettiğini gösteriyor.

STERLİN KAÇ TL?

İngiliz Sterlini ise güne negatif bir seyirle başladı. 55,5805 TL alış ve 55,6006 TL satış ile işlem gören Sterlin, %0,42 oranında değer kaybetti.

PİYASALARDA SON DURUM

Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz kararları, enflasyon raporları ve jeopolitik gelişmeler dövizdeki dalgalanmaları etkiliyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında baskı altında kalırken, TL’nin seyrinde ise kısa vadede dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

