Yeni Renault Austral Kasım 2025 Kampanyası Açıklandı

Yeni Renault Austral, Kasım 2025’e özel kampanyasıyla dikkat çekiyor. Sınırlı sayıdaki esprit alpine mild hybrid 160 hp auto versiyonunda geçerli 175.000 TL indirim fırsatı, SUV segmentinde hem performans hem de tasarım arayan sürücülere özel bir avantaj sunuyor. Kampanya, bireysel müşteriler için geçerli olup 30 Kasım 2025 tarihine kadar Renault yetkili satıcılarında devam ediyor.

YENİ RENAULT AUSTRAL FİYAT LİSTESİ (KASIM 2025)

Versiyon Motor Fiyat (₺) Techno Mild Hybrid Auto 160 hp 2.336.000 ₺ Esprit Alpine Mild Hybrid Auto 160 hp 2.828.000 ₺ Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 200 hp 3.230.000 ₺

Yeni Austral’in fiyatları, versiyonlara ve motor seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle esprit alpine mild hybrid modelinde sunulan indirim desteği, bu ayın en dikkat çekici fırsatlarından biri olarak öne çıkıyor.

175.000 TL İNDİRİM FIRSATI

Renault Kasım 2025 satış kampanyası kapsamında, sınırlı sayıdaki Yeni Renault Austral esprit alpine mild hybrid 160 hp auto versiyonunda 175.000 TL’ye varan indirim desteği sunuluyor. Bu kampanya yalnızca bireysel müşteriler için geçerli olup, diğer versiyonlarda indirim oranları farklılık gösterebilir.

OPSİYONLAR VE EK DONANIMLAR

Techno Donanımı

Panoramik Cam Tavan – 56.000 ₺

Metalik Renk – 15.000 ₺

Yedek Lastik Paketi – 18.500 ₺

Esprit Alpine Donanımı

Çift Renk Tavan – 33.000 ₺

Gelişmiş Park Paketi – 53.000 ₺

Metalik Renk – 15.000 ₺

Harman Kardon Premium Ses Sistemi – 60.000 ₺

Yedek Lastik Paketi – 18.500 ₺

Yedek lastik paketi, mild hybrid motorlu versiyonlarda sunulmaktadır. Hacim kazanımlı yedek lastik ise yalnızca full hybrid motor seçeneğiyle birlikte alınabilmektedir.

YAKIT TÜKETİMİ VE ÇEVRESEL PERFORMANS

Yeni Renault Austral, hibrit teknolojisi sayesinde hem yüksek performans hem de çevreci bir sürüş sunar. Modelin karma CO₂ salımı 107–143 g/km arasında değişmekte olup, ortalama yakıt tüketimi 4,7–6,3 lt/100 km aralığındadır. Bu veriler, sınıfındaki en verimli SUV modellerinden biri olduğunu gösteriyor.

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kampanya, 30 Kasım 2025 tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. MAİS, kampanyanın kapsamını ve süresini değiştirme hakkını saklı tutar. Detaylı bilgiye en yakın Renault Yetkili Satıcısından ulaşabilirsiniz.

YENİ RENAULT AUSTRAL’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Güçlü hibrit motor teknolojisi (160 hp ve 200 hp seçenekleri)

Modern ve sportif dış tasarım

Yüksek kaliteli iç mekan ve Harman Kardon ses sistemi

Gelişmiş sürüş destek sistemleri

Düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu performans

Yeni Renault Austral’in başlangıç fiyatı nedir?

Kasım 2025 itibarıyla Techno Mild Hybrid 160 hp Auto modeli 2.336.000 TL’den başlayan fiyatlarla satıştadır.

175.000 TL indirim hangi versiyonda geçerlidir?

İndirim yalnızca Yeni Austral Esprit Alpine Mild Hybrid 160 hp Auto versiyonu için geçerlidir.

İndirimden kimler yararlanabilir?

Kampanya, bireysel müşteriler için geçerlidir. Ticari alımlarda farklı koşullar uygulanabilir.

Kampanya ne zamana kadar devam edecek?

Kampanya 30 Kasım 2025 tarihine kadar stoklarla sınırlı olarak devam eder.

Yeni Austral ne kadar yakıt tüketiyor?

Yeni Renault Austral’in ortalama yakıt tüketimi motor tipine göre 4,7–6,3 lt/100 km arasında değişir.

Renault Austral Güncel fiyat listesi resmi bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Yeni Renault Austral, Kasım 2025 kampanyasında sunduğu 175.000 TL indirim, çevreci hibrit motor seçenekleri ve premium donanımlarıyla dikkat çekiyor. Şık tasarımı, gelişmiş teknoloji özellikleri ve yüksek konfor seviyesiyle Austral, modern sürücüler için hem ekonomik hem de prestijli bir SUV seçeneği sunuyor. Stoklarla sınırlı bu avantajdan yararlanmak için vakit kaybetmeden en yakın Renault Yetkili Satıcısına uğrayın.