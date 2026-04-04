Yeni Renault Austral Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Renault, Yeni Renault Austral modeli için Nisan 2026’ya özel yeni satış kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanyaya göre model, 325.000 TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Özellikle Renault Austral kampanyası, Austral indirim fırsatı ve Renault Nisan 2026 sıfır araç kampanyası aramaları yapan kullanıcılar için dikkat çeken detaylar netleşti.

Söz konusu indirim desteği, sınırlı sayıdaki Austral modelinin techno mild hybrid 150 hp auto versiyonunda ve bireysel müşteriler için geçerli. Kampanyanın stoklarla sınırlı olması ve belirli bir süreyle sunulması, fırsatı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

YENİ RENAULT AUSTRAL KAMPANYASINDA İNDİRİM NE KADAR?

Yeni Renault Austral Nisan 2026 kampanyası kapsamında açıklanan destek tutarı 325.000 TL olarak duyuruldu. Bu indirim, Renault’nun ilgili model için sunduğu en dikkat çekici avantajlardan biri olarak öne çıkıyor.

KAMPANYA HANGİ VERSİYONDA GEÇERLİ?

Renault tarafından paylaşılan kampanya metnine göre bu fırsat, Austral techno mild hybrid 150 hp auto versiyonunda geçerli. Ayrıca kampanyanın yalnızca sınırlı sayıdaki araçta uygulanacağı belirtiliyor.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Açıklanan bilgiye göre 325.000 TL indirim desteği, bireysel müşteriler için geçerli. Bu yönüyle kampanya, perakende tarafta sıfır araç almak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

AUSTRAL YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON BİLGİSİ

Kampanya metninde Austral’in karma CO₂ salımı 107-145 g/km, birleşik yakıt tüketimi ise 4,7-6,4 l/100 km aralığında veriliyor. Ayrıca temsili model üzerinde gösterilen aksesuarların satışa sunulan araçlarda farklılık gösterebileceği de belirtiliyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Renault Austral kampanyası, stoklarla sınırlı olarak ve 30.04.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli. Kampanya metninde ayrıca MAİS’in kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tuttuğu bilgisi de yer alıyor.

Kampanya Detayı Bilgi Model Yeni Renault Austral İndirim Tutarı 325.000 TL Geçerli Versiyon techno mild hybrid 150 hp auto Müşteri Tipi Bireysel müşteriler Geçerlilik Süresi 30.04.2026 tarihine kadar Durum Stoklarla sınırlı

