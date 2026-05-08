Yeni Renault Clio Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Yeni Renault Clio Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası otomobil almak isteyenlerin gündemine girdi. Renault satış kampanyası kapsamında Yeni Clio, mayıs ayına özel takas desteği ile birlikte 1.665.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL kredi için yüzde 0 faiz fırsatıyla sunuluyor. Yeni Clio fiyatı, kredi kampanyası, takas desteği ve kampanya şartları merak ediliyor.

YENİ RENAULT CLİO MAYIS 2026 KAMPANYASI

Renault, Mayıs 2026 döneminde Yeni Clio için özel bir satış kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında Yeni Clio’nun evolution plus TCe 115 EDC versiyonunda takas desteği kullanıldığında 1.665.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı öne çıkıyor.

YENİ CLİO KAMPANYASINDA FİYAT VE KREDİ FIRSATI

Kampanya Başlığı Detay Model Yeni Renault Clio Versiyon evolution plus TCe 115 EDC Kampanyalı Başlangıç Fiyatı 1.665.000 TL Takas Desteği 50.000 TL Kredi Tutarı 200.000 TL Vade 6 ay Faiz Oranı %0 Aylık Ödeme 33.333 TL Son Geçerlilik Tarihi 31.05.2026

YENİ CLİO TAKAS DESTEĞİ ŞARTLARI

Yeni Renault Clio kampanyasında takas desteği, evolution plus TCe 115 EDC versiyonunun perakende satın alımında 50.000 TL olarak uygulanıyor. Bu destek, mevcut aracını takasa getiren müşteriler için geçerli.

Takasa verilecek aracın, yeni araç alımı tarihinde en az son 2 aydır yeni araç alacak müşteri veya 1. derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekiyor.

200.000 TL KREDİ İÇİN YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI

Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan finansal kampanya, Yeni Clio modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler için uygulanıyor.

Kampanyada 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile sunuluyor. Bu kredi seçeneğinde aylık ödeme 33.333 TL olarak belirtiliyor. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacak.

FİNANSMAN KAMPANYASINDA DİKKAT EDİLECEK DETAYLAR

Finansman kampanyaları Renault Finans’ın şartlarına bağlı olarak uygulanıyor. Kampanyalı faiz oranları +1 yıl Maxxi Warranty ürünü ile birlikte geçerli. Maxxi Warranty ürününün satın alınmadığı durumda Renault Finans’ın baz faiz oranları geçerli olacak.

Kredi tahsis ücreti ve diğer kesintiler kredi tutarına dahil değil. Faiz oranı ve maliyet oranları ise kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişebiliyor. Finansman kampanyaları birleştirilemiyor.

YENİ RENAULT CLİO YAKIT TÜKETİMİ VE CO₂ SALIMI

Yeni Clio’nun karma CO₂ salımı 114-121 g/km aralığında açıklanıyor. Modelin yakıt tüketimi ise 5,0-5,3 lt/100 km aralığında bulunuyor.

Bu veriler, Yeni Renault Clio’nun hem şehir içi hem de uzun yol kullanımında ekonomik otomobil arayanların dikkatini çekmesini sağlıyor.

MAXXİ WARRANTY NEDİR?

Maxxi Warranty, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından sunulan Uzatılmış Garanti sigortasıdır. Bu ürün, aracın üretici garantisi bitiş tarihinden itibaren devreye giriyor.

Maxxi Warranty; Garanti ve Bakım Belgesinde yer alan parça garantisi kapsamında, aşınma ve yıpranmadan kaynaklı hasarlar dışındaki ani ve beklenmedik mekanik ve elektronik arızaların onarımlarını kapsıyor.

KAMPANYA NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yeni Renault Clio Mayıs 2026 kampanyası stoklarla sınırlı ve 31.05.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli. MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutuyor.

