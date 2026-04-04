Yeni Renault Clio Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Renault, Yeni Renault Clio için Nisan ayına özel dikkat çeken satış kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanyaya göre model, takas desteği ile birlikte 1.645.000 TL’den başlayan fiyatlar ve 200.000 TL kredi için %0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Özellikle “Renault Clio kampanyası”, “Yeni Clio fiyatı” ve “0 faizli araç kredisi” aramaları yapan kullanıcılar için açıklanan detaylar öne çıkıyor.

Kampanya metnine göre belirtilen fiyat, Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC versiyonunun perakende satın alımında takas desteği kullanıldığında geçerli olan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatını ifade ediyor. Kampanya stoklarla sınırlı olarak ve 30.04.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak.

YENİ RENAULT CLİO KAMPANYASINDA FİYAT NE KADAR?

Açıklanan kampanyaya göre Yeni Renault Clio, 1.645.000 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bu fiyat, evolution plus TCe 115 EDC versiyonu için geçerli. Ancak bu tutarın kasko, trafik sigortası ve ilk tescil işlemlerinde ödenmesi gereken %0,2 oranındaki harç bedelini içermediği özellikle belirtiliyor.

TAKAS DESTEĞİ NE KADAR?

Renault tarafından paylaşılan bilgiye göre Yeni Clio için takas desteği 50.000 TL olarak uygulanıyor. Bu destek, mevcut aracını takasa getiren müşteriler için geçerli. Ayrıca takasa verilecek aracın, yeni araç alımı tarihinde en az son 2 aydır, yeni araç alacak müşteri veya 1. derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekiyor.

YENİ CLİO KREDİ KAMPANYASI NASIL?

Renault Finans üzerinden sunulan finansman kampanyası, Yeni Clio modelinin tüm versiyonlarının perakende satın alımında bireysel müşteriler için geçerli. Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz oranı sunuluyor. Bu ödeme planında aylık ödeme 33.333 TL olarak belirtiliyor. Araç için peşinat ödemesi ise ayrıca yapılıyor.

Kampanya Detayı Bilgi Başlangıç Fiyatı 1.645.000 TL Versiyon Yeni Clio evolution plus TCe 115 EDC Takas Desteği 50.000 TL Kredi Tutarı 200.000 TL Vade 6 Ay Faiz Oranı %0 Aylık Ödeme 33.333 TL Aylık Bireysel Maliyet Oranı 0,28% Yıllık Bireysel Maliyet Oranı 3,43% Kampanya Bitiş Tarihi 30.04.2026

FİNANSMAN KAMPANYASININ ŞARTLARI NELER?

Kampanya şartlarına göre finansman fırsatı Renault Finans’ın koşullarına bağlı olarak uygulanıyor. Ayrıca kampanyalı faiz oranlarının, +1 yıl Maxxi Warranty ürünü ile birlikte geçerli olduğu belirtiliyor. Maxxi Warranty satın alınmadığında ise Renault Finans’ın baz faiz oranları geçerli oluyor.

Bunun yanında finansman kampanyalarının birleştirilemeyeceği, kredi tahsis ücreti ve diğer kesintilerin kredi tutarına dahil olmadığı da vurgulanıyor. Faiz oranı ve maliyet oranlarının, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişebileceği ifade ediliyor.

MAXXİ WARRANTY NEDİR?

Maxxi Warranty, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından sunulan ve aracın üretici garantisi bitiş tarihinden itibaren devreye giren bir Uzatılmış Garanti sigortası olarak tanımlanıyor. Bu ürün, araç ile birlikte verilen Garanti ve Bakım Belgesinde yer alan parça garantisi kapsamında, aşınma ve yıpranmadan kaynaklı hasarlar dışındaki ani ve beklenmedik mekanik ve elektronik arızaların onarımlarını kapsıyor.

YENİ RENAULT CLİO YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON BİLGİSİ

Açıklanan kampanya metninde Yeni Clio’nun karma CO₂ salımı 114-121 g/km, yakıt tüketimi ise 5,0-5,3 lt/100 km aralığında veriliyor. Ayrıca temsili model üzerinde gösterilen aksesuarların farklılık gösterebileceği de belirtiliyor.

