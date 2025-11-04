Yeni Renault Duster Kasım 2025 Kampanyası Açıklandı

Yeni Renault Duster, Kasım 2025’e özel satış kampanyasıyla dikkat çekiyor. 1.745.000 TL’den başlayan fiyatlar, 200.000 TL krediye 6 ay vadede %0 faiz fırsatı ve 75.000 TL takas desteği ile SUV severlerin ilgisini çekiyor. Sınırlı stoklarla sunulan bu kampanya, Renault Finans iş birliğiyle gerçekleşiyor ve 30 Kasım 2025 tarihine kadar devam ediyor.

YENİ RENAULT DUSTER FİYAT LİSTESİ (KASIM 2025)

Versiyon Motor Fiyat (₺) Evolution Turbo Tce EDC 145 hp 1.745.000 ₺ Techno Turbo Tce EDC 145 hp 1.795.000 ₺ Evolution Mild Hybrid Advanced 4x4 130 hp 2.288.000 ₺

FİNANSMAN KAMPANYASI: 200.000 TL KREDİYE %0 FAİZ

Renault Finans aracılığıyla yapılan alımlarda, 200.000 TL kredi için 6 ay vadeli %0 faiz oranı sunuluyor. Bu kredi kapsamında aylık ödeme tutarı 36.667 TL olarak belirlenmiş durumda. Krediye ek olarak araç için peşinat ödemesi yapılması gerekiyor.

Aylık Bireysel Maliyet Oranı: %0,25

Yıllık Bireysel Maliyet Oranı: %3,04

Faiz oranı, kullanılan kredi tutarı ve vadeye göre değişebilir.

Kampanyalı faiz oranları +1 yıl Maxxi Warranty ürünü ile geçerlidir.

75.000 TL TAKAS DESTEĞİ FIRSATI

Yeni Duster Techno Turbo Tce EDC veya Evolution Turbo Tce EDC satın almak isteyen müşteriler için 75.000 TL takas desteği sunuluyor. Bu avantajdan yararlanmak için mevcut aracın, en az son 2 aydır yeni araç alacak kişi veya birinci derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekiyor.

OPSİYONLAR VE EK DONANIMLAR

Evolution Donanımı

Yedek Lastik – 11.500 ₺

Metalik Renk – 12.500 ₺

Modüler Tavan Barı – 6.000 ₺

Sis Farı – 3.000 ₺

Techno Donanımı

Ön ve Yan Park Sensörü – 7.500 ₺

Multiview Kamera – 22.500 ₺

Kör Nokta Uyarı Sistemi – 17.000 ₺

18’’ Elmas Kesim Jant – 26.000 ₺

Metalik Renk – 12.500 ₺

Yedek Lastik – 11.500 ₺

YAKIT TÜKETİMİ VE ÇEVRESEL DEĞERLER

Yeni Renault Duster’ın karma CO₂ salımı 141-148 g/km arasında değişirken, yakıt tüketimi 6,3–8,1 lt/100 km aralığındadır. Bu değerler, performans ile çevre dostu sürüşü birleştiren dengeli bir yapı sunar.

MAXXİ WARRANTY: UZATILMIŞ GARANTİ GÜVENCESİ

BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. tarafından sunulan Maxxi Warranty, aracın üretici garantisi sona erdikten sonra devreye giren bir uzatılmış garanti sigortasıdır. Ani ve beklenmedik mekanik veya elektronik arızalara karşı ek koruma sağlar.

KAMPANYA SÜRESİ VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Kampanya, 30 Kasım 2025 tarihine kadar katılımcı Renault yetkili satıcılarında geçerlidir. MAİS, kampanya kapsamını ve bitiş tarihini değiştirme hakkını saklı tutar. Tüm detaylara en yakın Renault Yetkili Satıcısından ulaşabilirsiniz.

Yeni Renault Duster’ın başlangıç fiyatı nedir?

Kasım 2025 itibarıyla Yeni Duster Evolution Turbo Tce EDC 145 hp modeli 1.745.000 TL’den başlayan fiyatlarla satıştadır.

%0 faiz kampanyası ne zamana kadar geçerli?

%0 faizli kredi fırsatı, 30 Kasım 2025 tarihine kadar Renault Finans aracılığıyla geçerlidir.

Takas desteği hangi modellerde geçerli?

Yeni Duster Techno ve Evolution Turbo Tce EDC modellerinde, Dacia veya Renault Duster araçlarını takasa getiren müşteriler için 75.000 TL takas desteği sunulmaktadır.

Maxxi Warranty nedir?

Maxxi Warranty, üretici garantisinin bitiminden sonra aracınızı ani mekanik ve elektronik arızalara karşı koruyan bir uzatılmış garanti hizmetidir.

Kampanyadan kimler yararlanabilir?

Kampanya bireysel müşteriler (tüketiciler) için geçerlidir ve Renault Finans koşullarına tabidir.

Kampanya ile ilgili resmi siteden bilgi almak için tıklayabilirsiniz.

Yeni Renault Duster, Kasım 2025 kampanyasıyla SUV segmentinde fark yaratıyor. Uygun kredi koşulları, takas desteği ve güçlü motor seçenekleriyle Duster, hem şehir içinde hem de arazi koşullarında güvenli ve keyifli bir sürüş sunuyor. Sınırlı stok avantajından yararlanmak için en yakın Renault Yetkili Satıcısına uğrayarak bu fırsatı kaçırmayın!