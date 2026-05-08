Yeni Renault Duster Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Yeni Renault Duster Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, SUV otomobil almak isteyenlerin gündemine girdi. Renault satış kampanyası kapsamında Yeni Duster için mayıs ayına özel 75.000 TL takas desteği sunuluyor. Yeni Duster kampanyası, takas desteği şartları, yakıt tüketimi ve kampanya geçerlilik tarihi merak ediliyor.

YENİ RENAULT DUSTER MAYIS 2026 KAMPANYASI

Renault, Mayıs 2026 döneminde Yeni Duster için özel bir takas destek kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında Yeni Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp versiyonunun perakende satın alımında, mevcut aracını takasa getiren müşterilere 75.000 TL takas desteği sağlanıyor.

YENİ DUSTER TAKAS DESTEĞİ NE KADAR?

Yeni Renault Duster kampanyasında takas desteği 75.000 TL olarak açıklandı. Bu destek, Yeni Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp versiyonunu perakende satın almak isteyen ve mevcut aracını takasa getiren müşteriler için geçerli olacak.

Kampanya Başlığı Detay Model Yeni Renault Duster Kampanya Türü Takas desteği Takas Desteği 75.000 TL Geçerli Versiyon techno Turbo TCe EDC 145 hp Geçerlilik Tarihi 31.05.2026 Geçerlilik Durumu Stoklarla sınırlı

YENİ DUSTER TAKAS KAMPANYASI ŞARTLARI

Yeni Duster takas desteği, mevcut aracını takasa getiren müşteriler için geçerli. Takasa verilecek aracın, yeni araç alımı tarihinde en az son 2 aydır yeni araç alacak müşteri veya 1. derece yakını üzerine kayıtlı olması gerekiyor.

Bu şart, Renault Mayıs 2026 satış kampanyasında takas desteğinden yararlanmak isteyen müşteriler için kampanyanın temel koşullarından biri olarak öne çıkıyor.

YENİ RENAULT DUSTER YAKIT TÜKETİMİ VE CO₂ SALIMI

Yeni Duster’ın karma CO₂ salımı 141-148 g/km aralığında açıklanıyor. Modelin yakıt tüketimi ise 6,3-8,1 lt/100 km aralığında bulunuyor.

Bu değerler, Yeni Renault Duster’ın SUV segmentinde hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için merak edilen teknik verileri arasında yer alıyor.

YENİ DUSTER KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Yeni Renault Duster Mayıs 2026 kampanyası, 31.05.2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak. Kampanya stoklarla sınırlı olarak uygulanacak.

MAİS, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkını saklı tutuyor. Ayrıntılı bilgi Renault Yetkili Satıcılarında alınabilecek.

